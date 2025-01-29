Rusya'dan sürpriz adım! Putin'den Zelenskiy ile müzakereye 'yeşil ışık'

Rusya'nın Ukrayna ile diyalog için müzakereciler atamaya hazır olduğu öne sürüldü.

RUSYA MÜZAKERELERE HAZIR

Rusya haber ajansı RIA son dakika gelişmesi olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile diyalog için müzakereciler atamaya hazır olduğunu duyurdu. Habere göre Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i meşru bir lider olarak görmemelerine rağmen, Ukrayna'nın isteği doğrultusunda "herhangi biriyle" müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

"ÇIKARLARIMIZA UYGUN OLANI ELDE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Putin, Tolyatti şehrine yaptığı ziyaret sırasında verdiği röportajda, "Elbette çıkarlarımıza uygun olanı elde etmeye çalışacağız, ancak anlaşmaların imzalanması söz konusu olduğunda, Ukrayna devleti tarafından yetkilendirilmiş kişilerin meşruiyetini hukukçuların onaylaması gerekecek" ifadelerini kullandı.

"ZELENSKİY ANLAŞMA İMZALAMAYA YETKİLİ DEĞİL"

Ancak Putin, Zelenskiy'i meşru bir lider olarak görmediğini ve bu nedenle Zelenskiy'nin herhangi bir anlaşma imzalama yetkisine sahip olmadığını ifade etti. Putin, "Herhangi biriyle müzakereler yapılabilir, ancak Zelenskiy meşruiyet eksikliği nedeniyle hiçbir şey imzalama hakkına sahip değil" dedi.

"HİÇBİR HATA YA DA EKSİKLİĞE YER YOK"

Putin, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak herhangi bir anlaşmanın imzalanmasında hiçbir hata ya da eksikliğe yer olmadığını da vurguladı.Putin, "Belge imzalama sürecinde hiçbir hata, hiçbir pürüz olmamalı. Her şey kusursuz olmalı" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR KONU"

Ukrayna ile yapılabilecek olası müzakerelerde Rusya'nın ulusal çıkarlarına uygun olanı sağlamaya çalışacaklarını belirten Putin, "Bu, hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın güvenliğini uzun vadeli ve tarihi bir perspektifte garanti altına alacak çok ciddi bir konu. Biz doğal olarak çıkarlarımıza uygun olanı elde etmeye çalışacağız" diye konuştu.

"ÇATIŞMALAR NE ZAMAN BİTER?" SORUSUNA YANIT

Putin, çatışmaların ne zaman bitebileceği sorusuna ise "Sponsorluk paraları ve mermileri biterse 1,5-2 aya kadar bitebilir" karşılığını verdi.