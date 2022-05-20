Rusya, NATO'nun sınırlarının genişlemesine böyle karşılık verecek: Sınıra 12 askeri üs kuracağız - Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya resmi üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, Kremlin yönetiminin radarına girdi. Rus lider Putin, resmi başvurunun ardından iki ülkenin NATO üyeliklerini kendileri için tehdit oluşturacağını açıklamıştı.

ABD VE NATO'YU SUÇLADILAR

Buna benzer bir açıklamada Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan geldi. Finlandiya ve İsveç'e gözdağı veren Şoygu, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Batı sınırındaki askeri tehditlerin, ABD ve NATO'nun eylemleri nedeniyle yükselişte olduğunu söyledi.

SINIRA 12 ASKERİ ÜS KURACAKLAR

Interfax haber ajansına göre, Şoygu, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusun da bu tehditler arasında yer aldığını vurguladı. Rus Bakan, NATO'nun Batı'daki genişlemesinin sınırları tehdit ettiğini söyleyerek karşı hamle olarak sınırlara 12 askeri üssün kurulacağını sözlerine ekledi.