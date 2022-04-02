Rusya'dan Japonya'ya gözdağı! Rus askerleri tartışmalı bölgede tatbikata başladı - Haberler

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Rusya'dan Japonya'ya gözdağı! Rus askerleri tartışmalı bölgede tatbikata başladı

Haberler.com - Yunus Emre Karabulut - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatmasının ardından, Japonya yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılmış ve Rusya'yı hedef almıştı. Yaşananların ardından Rusya, Japonya'nın hak iddia ettiği bölgede askeri tatbikata başladığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlara bini aşkın asker ve 200 askeri aracın katıldığını açıkladı. Yapılan bu hareket Tokyo'ya gözdağı olarak yorumlandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sahada tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya'dan bu sefer de Japonya'ya karşı flaş bir hamle geldi. Rus birlikleri, Japonya'nın hak iddia ettiği Kuril adaları bölgesinde binlerce askerle tatbikata başladı. Rusya Savunma Bakanlığı,tatbikat çerçevesinde birliklerin tanksavar füzeleri fırlatma prosedürlerini uyguladığı ve topçu bataryalarının hedeflerini bulmasını sağlayan son teknoloji insansız hava araçlarını test ettiği açıklandı. Matua Adası'nda yapılan ayrı bir tatbikatta ise muhtemel düşman çıkarması senaryosu altında Bastion adlı bir karadan gemiye füze sisteminin denendiği açıklandı.

Rusya'dan Japonya'ya gözdağı! Rus askerleri tartışmalı bölgede tatbikata başladı

Habertürk'ün haberine göre, Rusya, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu.

Rusya'dan Japonya'ya gözdağı! Rus askerleri tartışmalı bölgede tatbikata başladı

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatmasının ardından Japonya yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılarak Rusya'yı hedef alırken, Tokyo-Moskova ilişkileri gergin bir döneme girmişti.

Rusya'dan Japonya'ya gözdağı! Rus askerleri tartışmalı bölgede tatbikata başladı

Japonya'nın bu hamlesinin ardından, Rusya Japonya'yı "dost olmayan ülke" listesine eklerken, Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini de askıya almıştı. Rusya, geçtiğimiz aydan bu yana tartışmalı adalar çevresinde bir dizi askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Haberler.com / Yunus Emre Karabulut - Dünya

KURİL ADALARI, Tatbikat, Japonya, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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