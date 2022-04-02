Rusya'dan Japonya'ya gözdağı! Rus askerleri tartışmalı bölgede tatbikata başladı

Rusya-Ukrayna savaşı sahada tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya'dan bu sefer de Japonya'ya karşı flaş bir hamle geldi. Rus birlikleri, Japonya'nın hak iddia ettiği Kuril adaları bölgesinde binlerce askerle tatbikata başladı. Rusya Savunma Bakanlığı,tatbikat çerçevesinde birliklerin tanksavar füzeleri fırlatma prosedürlerini uyguladığı ve topçu bataryalarının hedeflerini bulmasını sağlayan son teknoloji insansız hava araçlarını test ettiği açıklandı. Matua Adası'nda yapılan ayrı bir tatbikatta ise muhtemel düşman çıkarması senaryosu altında Bastion adlı bir karadan gemiye füze sisteminin denendiği açıklandı.

JAPONYA ADALARIN GERİ VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Habertürk'ün haberine göre, Rusya, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu.

JAPONYA, UKRAYNA'NIN YANINDA OLDUĞUNU BELİRTTİ

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatmasının ardından Japonya yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılarak Rusya'yı hedef alırken, Tokyo-Moskova ilişkileri gergin bir döneme girmişti.

RUSYA TARAFINDAN "DOST OLMAYAN ÜLKE" LİSTESİNE ALINDI

Japonya'nın bu hamlesinin ardından, Rusya Japonya'yı "dost olmayan ülke" listesine eklerken, Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini de askıya almıştı. Rusya, geçtiğimiz aydan bu yana tartışmalı adalar çevresinde bir dizi askeri tatbikat gerçekleştirmişti.