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Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırılarına ilk tepki

Rusya'dan İsrail'in Suriye saldırılarına ilk tepki
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İsrail'in Golan Tepeleri ve tampon bölgelerdeki saldırılarının Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayacağını söyledi. Peskov, bu tür eylemlerin bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini ifade etti.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a kadar ilerleyişinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçtı. Esad'ın Suriye'den kaçışının ardından İsrail de bölgedeki ilerleyişini sürdürdü. 51 yıl sonra Şam'a yaklaşan İsrail ordusu, 300'den fazla hava saldırısı düzenleyerek bölgede kontrolü de ele geçirmek üzere.

RUSYA'DAN İSRAİL'E İLK TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Peskov, İsrail'in Golan Tepeleri ve tampon bölgelerdeki saldırılarının Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayacağını söyledi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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