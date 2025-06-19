Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı

İsrail-İran savaşı yedinci gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor. ABD, İsrail'e desteğini gizlemezken İran'ın müttefiki Rusya, iki ülkeye itidal çağrısı yapıyor.

Son olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunmadığını söyleyerek ancak genel itibarıyla Moskova'nın Tahran'a desteğinin aşikar olduğunun altını çizdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Birincisi, Devlet Başkanı Putin İran'ın askeri yardım talep etmediğini söyledi. İkincisi, İran'la olan anlaşma bağlamında dahi bu tür durumlarda askeri yardımlaşmaya dair bir hüküm yok. Ancak genel itibarıyla desteğimiz aşikar" diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın İran'la ortaklık ilişkilerini ve İsrail'le güvene dayalı ilişkilerini koruduğunu belirtti.

ABD'YE UYARI

Kremlin Sözcüsü, ABD'nin İsrail-İran çatışmasına olası müdahalesinin bir başka 'korkunç tırmanış dalgası' anlamına geleceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ışığında Washington'un olası dahlini değerlendiren Peskov, "Bu, çatışma coğrafyasının genişlemesidir. Tahran'dan gelen açıklamaları duyuyoruz, yani bu, bir başka korkunç tırmanış dalgası olur" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN İSRAİL'E 'DUR' ÇAĞRISI

Öte yandan Kremlin'den daha sonra yapılan açıklamada ise yapılan açıklamada "Buşehr nükleer tesisine saldırıları derhal durdurun" denildi.

BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ'NDE 200'DEN FAZLA RUS TEKNİSYEN ÇALIŞIYOR

İsrail, saldırılarının başladığı ilk günlerde Natanz ve Fordo'yu bugün de Arak Ağır Su Tesisi'ni vurdu. İlk belirlemelere göre tesiste hasar oluşmadı, nükleer sızıntı da tespit edilmedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, birkaç gün önce İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini söylemişti.

Kemalvendi, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini fakat bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını aktarmıştı.

İsrail, söz konusu nükleer tesisleri vurmasına rağmen Buşehr'i hedef almaktan kaçınırken, tesiste halihazırda 200'den fazla Rus teknisyenin görev yaptığı ifade ediliyor.

PUTİN, BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ'NDEN ÇIKMAYACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtlamıştı.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün "İran'a destek planınız var mı?" sorusu üzerine ise Putin, Rus mühendislerin İran'ın Buşehr tesisinde iki yeni reaktör inşa etmesine yardımcı olduğunu belirterek, "İranlı paydaşlarımızla sürekli diyalog içindeyiz. Uzmanlarımız Buşehr'de çalışıyor, 250 kişi oradalar. Oradan çıkmıyoruz. Bu bir destektir." demişti.

Putin, ayrıca İsrail yönetimiyle İran'da çalışan Rusların güvenliklerinin sağlanması konusunda anlaştıklarını da sözlerine eklemişti.

BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ'NİN ÖNEMİ

Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr eyaletindeki 1000 megavat kapasiteli nükleer santral, 4 Eylül 2011'de ilk etapta 60 megavat gücündeki elektrik üretimiyle faaliyetine başlamış, Nisan 2012'de 940 megavata yükselmişti.

Eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ocak 2015'te Buşehr kentini ziyaretinde yaptığı konuşmada söz konusu santralin elektrik üretiminin 3 bin megavata çıktığını duyurmuştu.