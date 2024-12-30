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Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi

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Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Rusya'ya kaçan Beşar Esad ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Lavrov, Suriye'de yaşanan hızlı iktidar değişiminin nedenini Esad'ın sosyal sorunlara çözüm bulamaması olarak gösterdi. Rusya'dan gelen son açıklama, "Moskova, Esad'a sırt mı çeviriyor?" sorusunu sordurttu.

27 Kasım'da operasyonlarına başlayan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerledi. Muhaliflerin Şam'a ilerlemesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi sona erdi ve Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı.

SIĞINMA ONAYINI PUTIN VERDİ

Esad'ın Rusya'ya kaçışıyla ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, sığınmaya onayı bizzat Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiği belirtilmişti.

"İKTİDAR DEĞİŞİMİNİN NEDENİ ESAD'IN SORUNLARA ÇÖZÜM BULAMAMASI"

Rusya'ya milyarlarca dolar götüren Esad ile ilgili dikkat çeken bir açıklama daha yapıldı. Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre Bakan Lavrov, Esad'ın halkına yıllarca boyun eğdirmeyi Rusya'nın sayesinde başardığını söyledi. Beşar Esad'ın ülkedeki sosyal sorunlarla başa çıkamadığını için yönetimi kaybettiğini belirten Lavrov, "Durumun kötüye gitmesinin nedenlerinden birinin önceki yönetimin uzun süren iç savaş koşullarında nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayamaması olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Rusya'dan gelen son açıklama, " Moskova, Esad'a sırt mı çeviriyor?" sorusunu sordurttu.

RUSYA, YENİ SURİYELİ YÖNETİCİLERLE TEMASTA

Suriye ile temasını kesmeyen Rusya, yeni yöneticilerle de görüşmelerini sürdürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'deki tüm siyasi güçlerle temas halinde olduklarını söyleyerek, Rus vatandaşları ve askeri siyasi unsurların güvenliği konusunun gündemlerinde olduğunu dile getirmişti.

Zaharova, "Suriye'de Rus vatandaşlarının güvenliği, Rus unsurları ve temsilciliklerin dokunulmazlığı bizim için öncelikli konu. Bunların arasında diplomatik, askeri unsurlar ve ticari şirketler bulunuyor. Viyana Sözleşmeleri dahil, Suriye'deki Rus kurumlarının statüsü ve faaliyetlerini düzenleyen uluslararası yasal normlara uyulmasından başka bir yol yok." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'deki tüm siyasi güçlerle temas halinde olduklarını söyleyen Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları çerçevesinde Suriye'de kapsamlı siyasi sürecin başlatılması gerektiğini belirtmişti.

Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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