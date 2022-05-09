Rusya'daki Zafer Bayramı kutlamaları, Ukrayna'yı teyakkuza geçirdi: Önlemler artırıldı, Zelenski'ye özel koruma sağlandı
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Rusya bugün "9 Mayıs Zafer Günü" sebebiyle büyük ve görkemli kutlamalara ev sahipliği yapacak. Kızıl Meydan'daki geçit töreninde Putin de konuşacak. 2 aydan fazladır Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna ise teyakkuza geçmiş durumda. "Her türlü çılgınlığı yapabilir" denilen Putin'in saldırması ihtimaline karşı güvenlik tedbirleri artırıldı. Parlamento ve Zelenski'nin sarayına hava savunma sistemi yerleştirildi.
Rusya bugün Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor.
Rus ordusu bayrama özel Kızıl Meydan'da görkemli bir geçit töreni düzenleyecek. Gözler ise Putin'in yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda. Rus liderin iki aydan fazla süren Ukrayna işgalinin seyrine değiştirecek bir açıklama yapması bekleniyor. Putin ya zafer konuşması yapacak ya da resmen ve topyekun savaş ilan edip seferberlik kararını duyuracak.
Ukrayna yönetimi ise Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı sebebiyle girişebileceği büyük çaplı saldırı dalgasına karşı başta başkent Kiev olmak üzere ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Ukrayna Milletvekili ve Kırım-Tatar Milli Meclis Başkanı Refat Çubarov, kimyasal ve nükleer dâhil Putin yönetiminin her türden çılgınlığı deneyebileceğini ve bu yönde hazırlıklar yapıldığını söyledi. Çubarov, Ukrayna Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı dâhil büyük şehirlerde kritik merkezlere dönük saldırıların olabileceği yönünde istihbarı bilgiler olduğunu ifade etti.
Ukraynalı diplomat Hryhorii Boiko ise Rusya'nın geçtiğimiz günlerde ülkenin batısından doğusuna fırlattığı Sarmat füze denemesini hatırlatarak, "Ukrayna'da tüm hastaneler, akaryakıt ve tarım-gıda merkezleri, nükleer içerik arz eden tesisler ve Polonya sınırı dâhil tüm ülke ağır tehdit altında. Putin, Rus halkına Ukrayna üzerinden bir mesaj verecek. Ayrıca yine 9 Mayıs, daha önce operasyon denilen işgal girişimine resmen savaş denilerek çok daha ağır bombardıman ve kara saldırılarının başlangıç günü olabilir" diye konuştu.
Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre Ukrayna sivil savunma biriminin nükleer tehditlere karşı teyakkuz halinde olacağı bildirilirken muhtemel Ukrayna Parlamentosu ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin bulunduğu alana yönelik saldırılara karşı da Kiev ve çevresine yeni hava savunma sistemleri yerleştirildi. Rus ordusuna bağlı donanma birliklerinin son dönem hareketliliğinin arttığı gözlenirken daha önce 9 Mayıs Zafer günü kutlamalarına katılan çok sayıda gemi, bu yıl sıcak hatta konuşlandırıldığı bölgeleri terk etmedi. Öte yandan Rusya'nın Belarus, Donekts, Lugansk ve Beyaz Rusya'ya yeni füze sistemleri kurduğu ve yeni kara birliklerinin cepheye sevkiyatının devam ettiği öğrenildi.