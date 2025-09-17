Rusya'da teleferik faciası: 3 ölü, 9 yaralı

Rusya'nın en yüksek dağı Elbrus'ta bir teleferik kazasında üç kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı.

Kaza, 12 Eylül'de Kuzey Kafkasya'daki Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde meydana geldi. O sırada teleferikte 37 kişi bulunuyordu. Yetkililer, teleferik kablosunun kopması sonucu kabinlerin kayalara çarptığını ve içinde yolcuların bulunduğunu açıkladı.

Dokuz kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, üç kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından, 25 turist dağda mahsur kaldı; yanlarında çantaları ve sıcak giysileri olmadığı için geceyi soğuk hava koşullarında barınaklarda geçirmek zorunda kaldılar.

Teleferik, Sovyet döneminden kalan bir hattın son aşamasını oluşturuyordu ve MKD Elbrus şirketi tarafından işletiliyordu. Hat, turistleri ve dağcıları deniz seviyesinden yaklaşık 3.700 metre yüksekteki kamp alanına taşıyordu.

Rusya'nın ciddi suçları soruşturan Soruşturma Komitesi, kazanın ardından güvenlik ihlalleri nedeniyle soruşturma başlattı. Yerel haberlere göre, teleferik şirketinin CEO'su ve baş teknisyeni gözaltına alındı; hangi suçlamalarla karşı karşıya oldukları ise henüz net değil.

Soruşturmacılar, hattın bakım çalışmaları sırasında kazanın meydana geldiğini ve o sırada teleferiğe binmenin yasak olduğunu açıkladı. Cumhuriyet Acil Durumlar Bakanlığı, kazanın ihbarının Moskova saatiyle 15:30'ta acil durum birimlerine ulaştığını bildirdi. Bakanlık, "Modern teleferik, kış sezonu hazırlıkları kapsamında 3–24 Eylül tarihleri arasında rutin bakımdan geçiyor" dedi.

Teleferik hattı 1970'lerde inşa edilmişti ve kazanın ardından uzmanlar tarafından inceleniyor. İstasyonlardaki teknik odalar mühürlendi ve hizmet durduruldu.

Bu kaza, geçen ay başka bir Rus tatil beldesinde yaşanan teleferik çökmesinin ardından geldi. O kazada dört kişi gölete düşerken, altı kişi de yere çarpmış, toplamda bir düzine kişi yaralanmıştı; ancak ölüme yol açmamıştı.

Görüntüler, kabinlerin aniden düştüğünü ve yolcuların çığlık attığını gösteriyor. CCTV kameraları ise kabinlerin gölete düştüğü anları kaydetmiş. İnsanların yaklaşık iki metre yükseklikten düştüğü tahmin ediliyor.