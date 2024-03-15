Üye Girişi
Haberler

Rusya'da seçimler başladı: Kırım ve işgal edilen bölgelerde sandık kuruldu, Belgorod'da oy kullanma merkezinde patlama meydana geldi

Güncelleme:

Rusya'da 3 günlük seçim süreci başladı. Seçimler, 2014'te Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım ve 2022'de işgal edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sandık kurularak başladı. Ayrıca, 29 farklı bölgedeki seçmenler, bu seçimde ilk kez online oy kullanabilecek. Ancak, Kursk ve Belgorod bölgelerindeki tansiyon nedeniyle seçim atmosferi gergin.

Bugün başlayan Rusya seçimleri, 3 gün boyunca devam edecek ve ülkenin geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Seçim süreci, 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım ve 2022'de işgal edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sandık kurularak başladı. Ayrıca, Rusya'nın uzak bölgelerinde yaşayan 29 farklı bölgedeki seçmenler, bu seçimde ilk kez çevrimiçi oy kullanma imkanına sahip olacaklar. Ancak, seçim atmosferi, ülkenin güneyinde bulunan Kursk ve Belgorod bölgelerindeki tansiyon nedeniyle gergin.

Kursk ve Belgorod bölgelerindeki Ukraynalı milis gruplarının saldırıları, seçim öncesinde endişe yaratmış durumda. Bu saldırılar, bölgedeki halk arasında endişe ve korku yaratmış durumda ve güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Seçim, tüm ülkede olduğu gibi bu bölgelerde de dikkatle takip ediliyor ve güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuz olayın önüne geçmek için büyük çaba sarf ediyor.

Bu arada, seçim süreci sadece siyasi bir atmosferle sınırlı değil. Bolgorod şehrindeki bir oy kullanma merkezinde meydana gelen patlama, olayın ciddiyetini artırdı. Detaylar henüz net değil, ancak güvenlik güçleri olayı araştırıyor ve kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyor.

Rusya'nın dört bir yanındaki seçmenler, geleceklerini belirleyecek olan bu kritik süreci yakından takip ediyorlar. Seçim sonuçları, ülkenin iç ve dış politikasını etkileyecek önemli kararların alınmasında belirleyici olacak. Bu nedenle, hem Rusya içinde hem de uluslararası arenada, seçim süreci büyük bir ilgiyle izleniyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Rusya Güvenlik Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Bahadır Amaç kimdir? CHP Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayı Bahadır Amaç kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Özgün kimdir? CHP Hatay Defne Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Özgün kaç yaşında, nereli? Furkan Güler kimdir? Memleket Partisi Samsun Canik Belediye Başkan Adayı Furkan Güler kaç yaşında, nereli? Mustafa Çetinkaya kimdir? AK Parti Mersin- Bozyazı Belediye Başkana dayı Mustafa Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Ahmet Ataç kimdir? CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç kaç yaşında, nereli? Ömer Sağlam kimdir? CHP Hatay Belen Belediye Başkan Adayı Ömer Sağlam kaç yaşında, nereli? İlyas Beytemir kimdir? Zafer Partisi Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı İlyas Beytemir kaç yaşında, nereli? Hidayet Kılınç kimdir? AK Parti Mersin- Anamur Belediye Başkan adayı Hidayet Kılınç kaç yaşında, nereli? Habil Dökmeci kimdir? CHP Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Habil Dökmeci kaç yaşında, nereli? DEM Parti Malatya Pütürge Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya Pütürge adayı Aydın Öztürk kimdir? Sami Üstün kimdir? CHP Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayı Sami Üstün kaç yaşında, nereli? Uğur Tepe kimdir? CHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Uğur Tepe kaç yaşında, nereli? Hasan Maraz kimdir? Memleket Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı Hasan Maraz kaç yaşında, nereli? Arif Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce - Akçoka Belediye Başkan adayı Arif Işık kaç yaşında, nereli? Ferat Aktan kimdir? AK Parti Mersin- Aydıncık Belediye Başkan adayı Ferat Aktan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title