Rusya'da seçimler başladı: Kırım ve işgal edilen bölgelerde sandık kuruldu, Belgorod'da oy kullanma merkezinde patlama meydana geldi

Bugün başlayan Rusya seçimleri, 3 gün boyunca devam edecek ve ülkenin geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Seçim süreci, 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım ve 2022'de işgal edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sandık kurularak başladı. Ayrıca, Rusya'nın uzak bölgelerinde yaşayan 29 farklı bölgedeki seçmenler, bu seçimde ilk kez çevrimiçi oy kullanma imkanına sahip olacaklar. Ancak, seçim atmosferi, ülkenin güneyinde bulunan Kursk ve Belgorod bölgelerindeki tansiyon nedeniyle gergin.

Kursk ve Belgorod bölgelerindeki Ukraynalı milis gruplarının saldırıları, seçim öncesinde endişe yaratmış durumda. Bu saldırılar, bölgedeki halk arasında endişe ve korku yaratmış durumda ve güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Seçim, tüm ülkede olduğu gibi bu bölgelerde de dikkatle takip ediliyor ve güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuz olayın önüne geçmek için büyük çaba sarf ediyor.

Bu arada, seçim süreci sadece siyasi bir atmosferle sınırlı değil. Bolgorod şehrindeki bir oy kullanma merkezinde meydana gelen patlama, olayın ciddiyetini artırdı. Detaylar henüz net değil, ancak güvenlik güçleri olayı araştırıyor ve kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyor.

Rusya'nın dört bir yanındaki seçmenler, geleceklerini belirleyecek olan bu kritik süreci yakından takip ediyorlar. Seçim sonuçları, ülkenin iç ve dış politikasını etkileyecek önemli kararların alınmasında belirleyici olacak. Bu nedenle, hem Rusya içinde hem de uluslararası arenada, seçim süreci büyük bir ilgiyle izleniyor.