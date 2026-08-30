Rusya'nın Kinef Rafinerisi'ne İHA Saldırısı: Yangın Çıktı
Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Kirişi şehrinde bulunan ve ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden biri olan Kinef'in sanayi bölgesine İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası yangın çıktı, ancak yetkililer yangının söndürüldüğünü ve inceleme başlatıldığını açıkladı. Bölge valisi, gece boyunca 42 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.
RUSYA'nın en büyük rafinerilerinden Kinef'in bulunduğu sanayi bölgesine insansız hava aracı saldırısı düzenlendi.
Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Kirişi şehrinde, ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden Kinef'in bulunduğu sanayi bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, gece boyunca bölgenin üzerinde 42 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi. Sanayi bölgesinde çıkan yangının söndürüldüğünü kaydeden Drozdenko, "Saldırıyla ilgili inceleme yapılıyor" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı