Rusya, Biden'ın Putin'e sert söylemleri üzerine ABD'ye nota verdi - Haberler

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Rusya, Biden'ın Putin'e sert söylemleri üzerine ABD'ye nota verdi

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı "savaş suçlusu", "katil", "haydut" ve "diktatör" gibi ifadeler kullanmasının ardından ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak protesto notası verildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sert söylemleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

SULLİVAN, BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, başkent Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı konutuna çağırılarak protesto notası verildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "21 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi John Sullivan, ABD Başkanı John Biden'ın son dönemde yaptığı kabul edilemez açıklamaları ile ilgili bir protesto notası verdi" denildi.

İLİŞKİLERE ZARAR VERDİĞİ VURGUSU YAPILDI

Biden'ın konumu itibarıyla bu sözleri ifade etmesinin yakışıksız olduğu belirtilen açıklamada, bunun Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiği vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca, "Güncel ikili meseleler tartışılırken büyükelçiden, ABD'deki Rus diplomatik misyonlarının kesintisiz işleyişine dair garantiler dahil olmak üzere normal çalışma koşullarının sağlaması istendi" ifadeleri kullanıldı.
Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Putin hakkında, "savaş suçlusu", "katil", "haydut" ve "diktatör" gibi ifadeler kullanmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

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