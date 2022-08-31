Rusya, bakım nedeniyle Kuzey Akım 1 boru hattını Avrupa'ya kapattı

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattında bakım nedeniyle bugünden başlayarak 3 günlük kesinti olacağını duyurdu. Bakım sonrası bir arıza tespit edilmemesi halinde gaz akışına devam edileceği belirtildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2022'de şu anda çalışmakta olan tek gaz kompresör ünitesi olan Trent 60, 3 günlük bir bakım çalışması nedeniyle kapatılacaktır. Siemens tarafından sağlanan teknik özelliklere göre, ünite her 1000 saatte bir teknik bakımdan geçmelidir. Yani kasada çatlak, ezik, deformasyon ve yanık kontrolü yapılmalı ve temizlenmelidir. Yağ, hava ve gaz yanma havalandırma sistemlerinde kaçak kontrolü yapılmalı, bağlantılar sıkılmalı ve varsa kaçaklar giderilmelidir. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından herhangi bir arıza tespit edilmemesi halinde günlük 33 milyon metreküp gaz iletimi yeniden başlatılacaktır" denildi.

Gazprom, Temmuz'da Siemens Kanada'da tamir edilen türbinin gelmemesini gerekçe göstererek, Rusya'dan Avrupa'ya giden Kuzey Akım 1 boru hattının doğal gaz kapasitesini normal seviyesinin yüzde 40'ına düşürmüştü. Savaşın başlamasının ardından tamir edilen türbin, Kanada'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara takıldı. Nord Stream AG'nin İsviçre'deki merkezinden yapılan açıklamada, "Rutin bakım çalışmaları kapsamında sistemin her iki hattı da 11-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçici olarak kapatılacak" denilmişti. Gazprom'un bu kararı, dünya kamuoyunca 'Rusya yaptırımlara karşı Avrupa'nın doğal gazını kesti' şeklinde yorumlanmıştı.