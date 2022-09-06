Doğal gaz akışını kesen Rusya, Avrupa'yı videoyla tehdit etti: Bu kış oldukça zor geçecek

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Moskova yönetimi dün Batı'nın yaptırımlarına karşılık olarak Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışını kesti. Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kalkıncaya dek gaz akışına izin vermeyeceklerini duyuran Moskova yönetiminin "Bu kış oldukça zor geçecek" notuyla paylaştığı 2 dakikalık tehdit videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

Kremlin dün yaptığı açıklamayla, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini ifade etti.

"YAŞANAN PROBLEMLERİN NEDENİ RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Gaz arzında yaşanan problemlerin nedeni Almanya ve İngiltere de dahil diğer ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar" dedi.

"YAPTIRIMLAR KALDIRILINCA AKIŞ YENİDEN SAĞLANACAK"

Yaptırımların, Alman Siemens şirketinin Portovaya gaz istasyonunda sürdürdüğü bakım çalışmalarını zorlaştırdığını da belirten Peskov, "Gaz akışındaki sorunların başka bir nedeni yok" dedi. Peskov ayrıca, yaptırımların kaldırılması halinde, onarımların kolaylıkla tamamlanabileceğini ve akışın yeniden sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

RUSYA'DAN AVRUPA'YA TEHDİT VİDEOSU

Yaşanan bu gelişme Avrupa'da yaklaşan kış ayı öncesi büyük tedirginlik yaratırken, ülkeler gaz tedariği sağlayabileceği yeni bir ülkenin arayışlarına başladı. Öte yandan Rusya, doğal gaz akışını kesmesine ilişkin Avrupa'ya yönelik bir tehdit videosu da paylaştı.

"AVRUPA İÇİN BU KIŞ ÇOK AMA ÇOK ZOR GEÇECEK"

"Bu kış zor geçecek" başlığıyla servis edilen 2 dakikalık videoda Rusya, gazın kesilmesiyle etkili olacak soğukların Avrupa'yı nasıl donduracağına ilişkin görüntüleri paylaşarak yaptırımların bir an önce kaldırılması tehdidinde bulundu.