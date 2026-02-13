Haberler

Rusya, ABD ve Ukrayna Arasındaki Üçlü Müzakerelerin Üçüncü Turu İçin Tarih Açıklandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek üçüncü tur müzakerelerin 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de yapılacağını açıkladı. Diplomatik temasların devam ettiğini belirten Peskov, müzakerelerin formatına sadık kalınacağını ifade etti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü müzakerelerin üçüncü turunun 17-18 Şubat tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna sorununun çözümüne yönelik diplomatik temasların sürdüğünü belirtti. Üçlü formata sadık kalınacağını söyleyen Peskov, taraflar arasındaki müzakerelerin yeni turunun 17-18 Şubat'ta Cenevre'de gerçekleşeceğini bildirdi.

Üçlü müzakerelerin ilk turu 23-24 Ocak'ta, ikinci turu ise 4-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmıştı. İkinci turun hemen ardından Rusya ve Ukrayna arasında 314 kişiyi kapsayan esir takası gerçekleşmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
