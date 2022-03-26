Rusya iyice gözünü kararttı! Ukrayna'da sivillere ateş açıp belediye başkanını kaçırdılar
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Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu, savaşında 31. gününde ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdı. Bununla da yetinmeyen Rus ordusu, kendilerini protesto etmek için sokağa inen sivillere ateş açtı.
Rus işgalinin 31. gününde Ukrayna'da hareketlilik sürüyor. Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Aleksander Pavlyuk, Rus güçlerin şehir hastanesini ele geçirdiğini belirtti.
Kent sakinlerinin işgali protesto için sokağa çıktığını anlatan Pavlyuk, hastane önünde toplananların büyük Ukrayna bayrağı açtığını ve Rusya aleyhine slogan attığını kaydetti. Pavlyuk, Rus güçlerin kalabalığı dağıtmak için üzerlerine ses bombası attığını ve havaya ateş açtığını bildirdi.
İnsanların dağılmadığını ve protestolarını sürdürdüğünü ifade eden Pavlyuk, Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'in Rus güçlerce kaçırıldığını belirtti.
Sosyal paylaşım sitelerinde Slavutiç'teki sivil gösteriler ve Rusların sivillere ateş açmasına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Rus ordusu daha önce de Melitopol Belediye Başkanını kaçırmış, daha sonra ise esir durumdaki Rus askerlerine kaşılık serbest bırakmıştı.