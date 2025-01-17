Üye Girişi
Haberler
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO, Polonya hava sahasına çok sayıda Rus uçağının girmesi üzerine, ülkede konuşlu 2 Norveç F-35 savaş uçağını havalandırdığını duyurdu. 15 Ocak'ta gerçekleşen olayda, Norveç jetlerinin ilk kez Polonya hava sahasını aktif olarak savunmak için havalanarak, NATO'nun doğu kanadına olan bağlılığını gösterdiği belirtildi.

NATO, Polonya hava sahasına çok sayıda Rus uçağının girmesi üzerine ülkede konuşlu 2 Norveç F-35 savaş uçağının havalandığını açıkladı.

RUS UÇAĞI, POLONYA HAVA SAHASINA GİRDİ

NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 Ocak'ta Polonya hava sahasına çok sayıda Rus uçağının girdiği belirtildi.

BİR İLK YAŞANDI

Buna karşılık ülkede konuşlandırılmış 2 Norveç F-35'inin havalandığı kaydedilen paylaşımda, "Norveç jetleri ilk kez Polonya hava sahasını aktif olarak savunmak üzere havalanarak müttefiklerin, NATO'nun doğu kanadına olan bağlılığını göstermiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

POLONYA'NIN NATO YOLCULUĞU

8 Temmuz 1997'de eskiden komünist olan Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya NATO'ya davet edildi.

POLONYA, NATO'YA NE ZAMAN ÜYE OLDU?

Üç ülke de 1999'da örgüte katıldı. Genişleme, Orta ve Doğu Avrupa'dan yedi ülkenin daha katılmasıyla devam etti: Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya.

Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
img

Bakanlık markayı ifşa etti: Çocuklarınıza bu çantayı sakın almayın
img

İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakamlar
img

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıemre null:

cocuklarinizii adini asla savas koymayin baris koyun merhmaet koyun islam koyun savas ismi insanlari savasa tesvik eder savasi guzelmis gibi gösterir bu yuzden koymayiniz ukrayna haklidir putin haksizdir bir an once putin aldigi toprakları iade edip geri çekilmelidir

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaydar haydar:

oyundan görüntü koymak nedir şaka mısınız la siz?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

ülkenin toplam sahip olduğu 2 uçak ilk kez havalandı. ve bu deneyimsiz 2 plot nato üyesi bir ülkenin. savaş durumunda siz düşünün bu 2 uçağı ve nato olarak bunları koruma görevi var. fıkra bu kadar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

Putin yoklama yapıyor..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDODOK DODOK:

NATO, pentagon üretimi silahların dünya pazarlamacısı olmayı öteye hiç geçemedi vesselam...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
7 yıldır birliktelerdi! Simge Sağın ayrılığı sosyal medyadan duyurdu

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.