Rus uzmanların bombalamayı tartıştığı Polonya harekete geçti! Asker sayısını 300 bine çıkarıyorlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 34. gününe girilirken, dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni hedeflerini tartışmaya devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın ardından Polonya'yı da işgal etmeyi planladığı televizyon yayınlarına da yansırken, iddialar Polonya yönetimini de harekete geçirdi.

"ORDU BİRLİKLERİNİN SAYISINI DA ARTIRACAĞIZ"

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ordudaki asker sayısını 300 bine çıkaracaklarını açıkladı. Blaszczak, "Polonya ordusunu yeniden silahlandıracağız. Orduyu en modern teçhizat ve silahlarla donatacağız. Ordu birliklerinin sayısını da artıracağız" açıklamasını yaptı.

KARARDA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ETKİLİ OLDU

Polonya Savunma Bakanı, orduda 250 bin tam zamanlı asker, 50 bin de bölgesel savunma gücü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek Polonya Silahlı Kuvvetlerini modernize etme ve genişletme kararında, Rusya-Ukrayna savaşının etkili olduğunu söyledi.

ALINACAK SİLAHLAR ARASINDA BAYRAKTAR TB2'LER DE VAR

Polonya'nın ordunun modernizasyonu için alacağı silahlar arasında (Bayraktar) TB2'ler ile HIMARS roket sistemlerini sıralayan Blaszczak, "Polonya ordusu şimdiye kadar olduğundan daha kalabalık olmalı." ifadesini kullandı.

DUDA SAVUNMA YASASINI İMZALAMIŞTI

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 18 Mart'ta Rusya-Ukrayna savaşına tepki olarak Polonya Silahlı Kuvvetlerini modernize etmeyi ve genişletmeyi amaçlayan Anavatan Savunma Yasası'nı imzalamıştı.

UZMANLAR HARİTA BAŞINDA POLONYA'NIN İŞGALİNİ TARTIŞMIŞTI

Savaşın 28. gününde Rus medyasında ise dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Rusya'nın Merkez medyasındaki uzmanların ekranlarda Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştığı görülmüştü. Uzmanlar, harita başında Polonya'nın başkenti Varşova'nın nasıl bombalanacağını tartışmıştı.

ZELENSKİ UYARMIŞTI: HEDEFLERİNDE BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ VAR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin savaşın başından beri en çok vurguladığı şeylerden biri de kendilerinin başlangıç olduğunu, Rusya'nın hedefinde birçok Doğu Avrupa ülkesi olduğuydu. Bu görüntüler de Zelenski'nin sözlerini destek nitelikte görüldü.