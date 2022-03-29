Rus uzmanların bombalamayı tartıştığı Polonya harekete geçti! Asker sayısını 300 bine çıkarıyorlar
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, dünya Rus lider Vladimir Putin'in hedefindeki diğer ülkeleri tartışmaya devam ediyor. Rusya ordusunun Ukrayna'nın ardından Polonya'yı bombalayacağı iddiası geçtiğimiz günlerde televizyon kanallarındaki tartışmalara da taşınmıştı. Uzmanların sesli bir şekilde dile getirdiği planlar Polonya'yı harekete geçirirken, Savunma Bakanı Blaszczak ordudaki asker sayısını 300 bine çıkararak, en modern teçhizat ve silahlara donatacaklarını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 34. gününe girilirken, dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni hedeflerini tartışmaya devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın ardından Polonya'yı da işgal etmeyi planladığı televizyon yayınlarına da yansırken, iddialar Polonya yönetimini de harekete geçirdi.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ordudaki asker sayısını 300 bine çıkaracaklarını açıkladı. Blaszczak, "Polonya ordusunu yeniden silahlandıracağız. Orduyu en modern teçhizat ve silahlarla donatacağız. Ordu birliklerinin sayısını da artıracağız" açıklamasını yaptı.
Polonya Savunma Bakanı, orduda 250 bin tam zamanlı asker, 50 bin de bölgesel savunma gücü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek Polonya Silahlı Kuvvetlerini modernize etme ve genişletme kararında, Rusya-Ukrayna savaşının etkili olduğunu söyledi.
Polonya'nın ordunun modernizasyonu için alacağı silahlar arasında (Bayraktar) TB2'ler ile HIMARS roket sistemlerini sıralayan Blaszczak, "Polonya ordusu şimdiye kadar olduğundan daha kalabalık olmalı." ifadesini kullandı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 18 Mart'ta Rusya-Ukrayna savaşına tepki olarak Polonya Silahlı Kuvvetlerini modernize etmeyi ve genişletmeyi amaçlayan Anavatan Savunma Yasası'nı imzalamıştı.
Savaşın 28. gününde Rus medyasında ise dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Rusya'nın Merkez medyasındaki uzmanların ekranlarda Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştığı görülmüştü. Uzmanlar, harita başında Polonya'nın başkenti Varşova'nın nasıl bombalanacağını tartışmıştı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin savaşın başından beri en çok vurguladığı şeylerden biri de kendilerinin başlangıç olduğunu, Rusya'nın hedefinde birçok Doğu Avrupa ülkesi olduğuydu. Bu görüntüler de Zelenski'nin sözlerini destek nitelikte görüldü.
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022