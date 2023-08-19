Rus Ordusunun Çernihiv'e Füze Saldırısında Ölü Sayısı 7'ye, Yaralı Sayısı 117'ye Ulaştı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine gerçekleştirdiği füze saldırısında ölü sayısı 7'ye, yaralı sayısı 117'ye ulaştı. Çernihiv Belediye Başkanı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralananların sayısının ise 117'ye yükseldiğini duyurdu. Saldırı sonucunda tiyatro binası, park halindeki araçlar ve çevredeki dükkanlarda da hasar meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın bu savaşı kaybetmesi gerektiğini belirterek, dünyayı birleştirmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine gerçekleştirdiği füze saldırısında ölü sayısı 7'ye, yaralı sayısı 117'ye ulaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentini hedef aldığı füze saldırısının bilançosu ağırlaşıyor. Çernihiv Belediye Başkanı Oleksandr Lomako sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralananların sayısının ise 117'e yükseldiğini duyurdu.

Şehir merkezindeki meydanın hedef alındığı saldırıda tiyatro binası, park halindeki araçlar ve çevredeki dükkanlarda da hasar meydana geldi.

" Rusya'nın bu savaşı kaybetmesi gerekiyor"

İsveç'e çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir Rus füzesi şehrin tam merkezine, Çernihivimize isabet etti. Bir meydan, bir üniversite, bir tiyatro. Rusya'nın acı ve kayıp gününe dönüştürdüğü sıradan bir Cumartesi. Ölü ve yaralılar var. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Rus terörüne karşı dünyayı birleştirmek için daha fazlasını yapalım. Yaşamın kazanması için Rusya'nın bu savaşı kaybetmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ÇERNİHİV