Rus ordusu Ukrayna'da terk edilen evleri yağmalamaya başladı

Rusya- Ukrayna savaşında 23. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direnişi sürdürüyor. Öte yandan Rus askerleri tarafından gün içerisinde paylaşılan bir videoda, askerlerin Ukrayna'da bulunan terk edilmiş evleri yağmaladığı ortaya çıktı.

ÇİKOLATA YİYİP DANS ETTİLER

Rus askerleri tarafından paylaşılan görüntülerde, askerlerin terk edilmiş bir evin içinde dans ettiği görüldü. Bir başka görüntüde ise Rus askerlerinin boş evlerde kalan Nutella ve yemekleri yediği kameralara yansıdı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan görüntülere kullanıcılar "Faşist Putin'in hastalıklı ordusu", "Aileleri öldürüyorsunuz" gibi yorumlarda bulundu.

UKRAYNA'DA ÖLEN SİVİL SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında toplam 816 sivilin öldüğünü, bin 333 kişinin ise yaralandığını açıkladı.