Rus ordusu tarafından vurularak tek kolunu kaybeden küçük kız konuştu: Rusların beni neden vurduğunu bilmiyorum.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 25. güne girilirken, iki taraf arasında yaşanan savaş devam ediyor. Ukrayna ordusu sivil halk ile birlikte Rus birliklere karşı yaptığı direnişi sürdürüyor. Öte yandan gün içinde dış basına yansıyan haberlerde, Rus ordusunun bombalı saldırıları sonrası ampüte olan Sasha isimli küçük kız gündem oldu.

YAŞAMASI İÇİN TEK KOLUNUN KESİLMESİ GEREKİYORDU

Kiev'de yaşanan bombalı saldırıların hedefi olan Sasha isimli kız çocuğunun tek kolu kesildi. Doktorlar yaptığı açıklamalarda Sasha'nın hastaneye geldiğinde kangren olduğunu belirterek hayatta kalmasının tek yolunun kolunun kesilmesi olduğunu vurguladı. Yerel kaynaklar tarafından verilen bilgilerde ise aynı saldırıda Sasha'nın babasının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

RUSLARIN BENİ NEDEN VURDUĞUNU BİLMİYORUM

Hastane yatağından konuşan Sasha, "Rusların beni neden vurduğunu bilmiyorum. Umarım bu bir kazadır ve beni incitmek istememişlerdir." ifadelerine yer verdi. Açıklamalarının devamında kolundan vurulduğu halde kaçmaya devam ettiğini belirten Sasha, "Kız kardeşimin peşinden koştum. Annem düştü. Bunun hayatının son anı olduğunu düşündüm. Ama annem ölmedi, sadece silah sesinden saklanıyordu." şeklinde konuştu.