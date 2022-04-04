Rus Oligark Khodorkovsky: Putin, Ukrayna'dan sonra Estonya, Letonya ve Litvanya'yı işgal edebilir

Rusya- Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bundan sonra atacağı adımlara odaklandı. Sürgündeki Rus Oligark Mikhail Khodorkovsky, CNN'e verdiği röportajda bundan sonraki sürece dair çarpıcı iddialarda bulundu.

"ESTONYA, LETONYA VE LİTVANYA İŞGAL EDİLEBİLİR"

'Putin'in kafasındaki savaş aslında Ukrayna ile değil ABD ve NATO ile, bunu defalarca kez söyledi' diyen Khodorkovsky Rusya'nın bundan sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olduğunu ve Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgal edilebileceğini iddia etti.

2003 YILINA KADAR RUSYA'NIN EN ZENGİN ADAMIYDI

Rusya'da eski bir petrol kralı olan Mikhail Khodorkovsky, 2003 yılına kadar Rusya'nın en zengin adamı olarak kabul ediliyordu. Siyasi nedenlerle Putin'le arası açılan oligark mali suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve 9 yıl hapse mahkum edildi. 2013 yılında hapishaneden çıkan Khodorkovsky o tarihten beri Kremlin ve Putin'e yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyor.

Rus Oligark Mikhail Khodorkovsky.

"UKRAYNALILARIN DİRENİŞİ PUTİN'İ ÇILDIRTTI"

CNN'den Fareed Zakaria'ya konuşan Rus oligark, Ukraynalıların işgale direnişi nedeniyle Putin'in çıldırdığını belirterek saldırıların tırmanabileceği endişesini dile getirdi. Khodorkovsky, "Putin Ukrayna'da kazandığına karar verirse, bunun son adım, son savaş olmayacağına kesinlikle eminim. Bir sonraki adım Baltık ülkeleri olacak." dedi.

BALTIK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Hepsi NATO üyesi olan Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya ile ilgili endişeler şimdiye kadar sadece Khodorkovsky değil birçok savunma yetkilisi tarafından da dile getirildi. Daha önce Alman medyası Putin'in işgal tehdidi altında olan 5 ülkeyi açıklamış bu ülkeler arasında Polonya, Romanya, Estonya, Letonya ve Litvanya yer almıştı. ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin "NATO topraklarının her karışını savunacağız " demiş,Amerikan birliklerini bölgeye sevk etmişti.