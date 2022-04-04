Rus Oligark Khodorkovsky: Putin, Ukrayna'dan sonra Estonya, Letonya ve Litvanya'yı işgal edebilir
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2003 yılına kadar Rusya'nın en zengin adamı olan ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arası bozulduktan sonra 9 yıl hapse mahkum edilen Rus oligark Mikhail Khodorkovsky'den gündem yaratacak iddialar geldi. Ukraynalıların işgale direnişinin Putin'i çıldırttığını ve bu yüzde saldırıların tırmanabileceğini söyleyen Khodorkovsky, Rusya'nın bundan sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olduğunu ve Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgal edilebileceğini iddia etti.
Rusya- Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bundan sonra atacağı adımlara odaklandı. Sürgündeki Rus Oligark Mikhail Khodorkovsky, CNN'e verdiği röportajda bundan sonraki sürece dair çarpıcı iddialarda bulundu.
'Putin'in kafasındaki savaş aslında Ukrayna ile değil ABD ve NATO ile, bunu defalarca kez söyledi' diyen Khodorkovsky Rusya'nın bundan sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olduğunu ve Estonya, Letonya ve Litvanya'nın işgal edilebileceğini iddia etti.
Rusya'da eski bir petrol kralı olan Mikhail Khodorkovsky, 2003 yılına kadar Rusya'nın en zengin adamı olarak kabul ediliyordu. Siyasi nedenlerle Putin'le arası açılan oligark mali suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve 9 yıl hapse mahkum edildi. 2013 yılında hapishaneden çıkan Khodorkovsky o tarihten beri Kremlin ve Putin'e yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyor.
CNN'den Fareed Zakaria'ya konuşan Rus oligark, Ukraynalıların işgale direnişi nedeniyle Putin'in çıldırdığını belirterek saldırıların tırmanabileceği endişesini dile getirdi. Khodorkovsky, "Putin Ukrayna'da kazandığına karar verirse, bunun son adım, son savaş olmayacağına kesinlikle eminim. Bir sonraki adım Baltık ülkeleri olacak." dedi.
Hepsi NATO üyesi olan Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya ile ilgili endişeler şimdiye kadar sadece Khodorkovsky değil birçok savunma yetkilisi tarafından da dile getirildi. Daha önce Alman medyası Putin'in işgal tehdidi altında olan 5 ülkeyi açıklamış bu ülkeler arasında Polonya, Romanya, Estonya, Letonya ve Litvanya yer almıştı. ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin "NATO topraklarının her karışını savunacağız " demiş,Amerikan birliklerini bölgeye sevk etmişti.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022