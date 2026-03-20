Rus Milletvekili Milonov'dan yurt dışında tatil yasağı önerisi

Rus Milletvekili Milonov'dan yurt dışında tatil yasağı önerisi
Daha önce bekar kadınların Türkiye'ye gitmesinin yasaklanması gerektiğini söyleyen Rus Milletvekili Vitaly Milonov, Rus vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmesinin sınırlandırılması gerektiğini savundu. Vatandaşların ülke içindeki turizm destinasyonlarına yönelmeleri gerektiğini belirten ve "Her şey dahil" tatil sistemini eleştiren Milonov, bu tür seyahatlerin gereksiz ve yersiz olduğunu iddia etti. Öneri kabul görürse Türk turizminin de olumsuz etkileneceği belirtiliyor.

  • Rusya Devlet Duması milletvekili Vitaly Milonov, Rus vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmesinin sınırlandırılması gerektiğini savundu.
  • Milonov, Rus vatandaşlarının dövizlerini yurt dışında harcamak yerine ülke içindeki turizm destinasyonlarına yönelmesi gerektiğini belirtti.
  • 2025 verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı turist sıralamasında Rusya 6,9 milyon kişi ile ilk sırada yer alıyor.

Rusya Devlet Duması milletvekili Vitaly Milonov, Rus vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmesinin sınırlandırılması gerektiğini savunarak, "Her şey dahil tatil zamanı değil" dedi. Milonov'un bu sert çıkışı ülkede seyahat özgürlüğü tartışmalarını yeniden başlattı.

Rusya'da tartışmalı çıkışlarıyla tanınan Milletvekili Vitaly Milonov, bu kez Rusların tatil alışkanlıklarını hedef aldı. Vatandaşların yurt dışı gezilerini sert bir dille eleştiren Milonov, seyahat kısıtlaması getirilmesi çağrısında bulundu.

"VYBORG'UMUZ VAR, ST. PETERSBURG'UMUZ VAR"

Milonov, Rus vatandaşlarının dövizlerini yurt dışında harcamak yerine ülke içindeki turizm destinasyonlarına yönelmesi gerektiğini savundu. Rus vekil, "Şimdi yurt dışına seyahat etmenin zamanı değil. Elimizde Vyborg ve St. Petersburg gibi harika seçenekler var" diyerek yerli turizm vurgusu yaptı.

"HER ŞAY DAHİL" KONSEPTİNE SERT ELEŞTİRİ

Özellikle Türkiye ve Mısır gibi ülkelerde popüler olan "her şey dahil" tatil sistemini de hedef tahtasına oturtan Milonov, bu tür seyahatlerin gereksiz ve yersiz olduğunu iddia etti. Rus vekilin bu tatil anlayışının Rus değerleriyle bağdaşmadığını ima eden sert ifadeleri, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki çekti.

2025'DE 6.9 MİLYON RUS TURİST TÜRKİYE'YE GELDİ

daha önce de bekar kadınların Türkiye'ye gitmesinin yasaklanmasını önermesi ile tartışma yaratan Milonov'un bu önerisi kabul görürse Türk turizmi büyük bir darbe alabilir. Zira 2025 verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı turist sıralamasında Rusya 6,9 milyon kişi ile ilk sırada yer alıyor.

Elif Yeşil
