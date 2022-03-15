Rus komutan Zolotov'dan Putin'i küplere bindirecek itiraf: Askeri operasyon beklediğimizden yavaş ilerliyor
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 20. güne girilirken, Rus ordusundan dünya gündemine düşen bir itiraf geldi. Rusya lideri Putin'in "kara kutum" dediği Ulusal Muhafız Komutanı Viktor Zolotov, Ukrayna'daki işgalin planlarına uygun olarak ilerlemediğini söyledi. "Evet, her şeyin istediğimiz kadar hızlı gitmediğini söylemek istiyorum" diyen Zolotov, yavaş ilerlemeden Ukrayna'da halkın arasına gizlenen "aşırı sağcı unsurları" sorumlu tuttu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski koruması, şu anda Ulusal Muhafızlar Başkomutanı Viktor Zolotov, Kremlin'deki resmi söylemin aksine Ukrayna'daki askeri operasyonun beklenenden daha yavaş ilerlediğini belirtti.
"İSTEDİĞİMİZ KADAR HIZLI GİTMİYOR"
İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı habere göre Zolotov; "Evet, her şeyin istediğimiz kadar hızlı gitmediğini söylemek istiyorum" dedi.
AŞIRI SAĞCI UNSURLARI SORUMLU TUTTU
Zolotov, yavaş ilerlemeden Ukrayna'da halkın arasına gizlenen "aşırı sağcı unsurları" sorumlu tutarak, bu grupların sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını iddia etti.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022