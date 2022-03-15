Rus komutan Zolotov'dan Putin'i küplere bindirecek itiraf: Askeri operasyon beklediğimizden yavaş ilerliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski koruması, şu anda Ulusal Muhafızlar Başkomutanı Viktor Zolotov, Kremlin'deki resmi söylemin aksine Ukrayna'daki askeri operasyonun beklenenden daha yavaş ilerlediğini belirtti.

"İSTEDİĞİMİZ KADAR HIZLI GİTMİYOR"

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı habere göre Zolotov; "Evet, her şeyin istediğimiz kadar hızlı gitmediğini söylemek istiyorum" dedi.

Putin ve Zolotov.

AŞIRI SAĞCI UNSURLARI SORUMLU TUTTU

Zolotov, yavaş ilerlemeden Ukrayna'da halkın arasına gizlenen "aşırı sağcı unsurları" sorumlu tutarak, bu grupların sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını iddia etti.