Rus işgalinden kurtarılan Buça'da sivil katliamı! Ellerini arkadan bağlayıp kafalarından vurmuşlar
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 39. güne girilirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan askeri harekat tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden ele geçirdiği Buça şehrinin elleri arkadan bağlı, kafalarından vurularak öldürülmüş sivillere ait cesetlerle dolup taştığını aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından, elleri arkadan bağlı şekilde yerde yatan cansız bedenlerin fotoğraflarını paylaşarak, "Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor" ifadesini kullandı.
"SİVİLLERİ KORUYABİLMEMİZ İÇİN BİZE SİLAH VERİN"
Bir diğer paylaşımında Rusya'nın Ukrayna ulusunu yok etmek için savaş yürüttüğünü öne süren Podolyak, "Biz sempati ya da beğeni talep etmiyoruz. Bizim adımıza savaşmanızı da istemiyoruz. Tek bir şey istiyoruz, sivilleri koruyabilmemiz için bize silah verin. Diğer her şeyi kendimiz yapacağız." açıklamasında bulundu.
KATLEDİLEN SİVİLLER TOPLU MEZARLARA GÖMÜLMÜŞLER
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppa da Twitter'dan Buça'ya bağlı Motijin köyünde 2'si kadın 4'ü erkek elleri arkalarından bağlı ve kafalarından vurularak öldürülen 6 sivilin cesedinin bulunduğunu duyurdu. Sosyal paylaşım sitelerinde, Buça'da sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü, kuyulara atıldığını gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022