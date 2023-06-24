- Rus Hava Kuvvetleri, Moskova'ya giden M-4 karayolundaki Wagner konvoyunu vurdu

MOSKOVA - Rusya Hava Kuvvetleri, Rostov'dan başkent Moskova'ya giden M-4 karayolundaki Wagner konvoyunu vurdu.

Rus paralı asker grubu Wagner lideri Evgeny Prigojin'in başlattığı isyan sürüyor. İsyanın merkezi Rostov'daki bazı noktalarda kontrol sağlayan Wagner savaşçıları, başkent Moskova'ya giden Voronej ve Lipetsk yönünde ilerlemeye çalışıyor. Başkente ulaşma hedefiyle yola çıkan Wagner savaşçıları, Rostov-Moskova bağlantı yolu olan M-4 karayolunda ilerlerken Rusya Hava Kuvvetleri'nin hedefi oldu. Rus medyasında ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde M-4 karayolunda ilerleyen Wagner savaşçılarına ait bir zırhlı araç konvoyunun hava saldırısına uğradığı görüldü. Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinden sonra Wagner ve Rusya Savunma Bakanlığı taraflarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lipetsk halkına evlerinden çıkmama uyarısı

Moskova ile Voronej arasındaki Lipetsk kentinde de hareketlilik sürüyor. Lipetsk yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Lipetsk halkının evlerinden çıkmamaları istendi. Açıklamada, "Şuan kolluk kuvvetleri ve tüm yetkililer geniş çaplı çalışma yürütüyor. Bölge idaresi, Lipetsk bölgesi sakinlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimsenin evlerinden çıkmaması uyarısında bulunuyor. Acil işi olmayanların evlerine gitmesi ve toplu taşıma araçlarını kullanmaması öneriliyor" denildi. Ayrıca M-4 karayolunun Lipetsk bölümünde girişlerinin yasaklandığını, çıkışlarının ise serbest olduğunu duyuruldu.