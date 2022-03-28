Rus halkının Ukrayna işgalinde internette en fazla arattığı terim 'Şoygu nerede?' oldu

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşta 32. güne girildi. İki ülke arasında devam eden müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze olarak Türkiye'de yapılacağı duyuruldu. Rusya'nın Ukrayna'nın Çernobil bölgesine gerçekleştirdiği saldırıların ardından bölgedeki radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiği ifade edildi. Bu gelişmeler yaşanırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Rus halkının internette en fazla hangi terimleri arattığı ortaya çıktı.

EN FAZLA ARATILAN TERİM: ŞOYGU NEREDE?

Rusya'nın kendi arama motoru olan Yandex'e yansıyan istatistiklerine göre savaşın başlamasından bu yana en fazla "Şoygu nerede" ifadesi aratıldı. İşgal sonrası tüm dünyadan soyutlanan ve ağır ekonomik yaptırımlara maruz kalan Rusya'da en fazla aratılan 2. terim ise "Şeker nerede satılıyor?" olurken bu ifadeyi "Dolar nereden alınıyor?" takip etti.

RUS ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ BÜYÜK MERAK KONUSU

Yandex'in istatistiklerine göre, Rus halkı savaşın ilerleyişi ve askerlerinin durumunu da merak ediyor. Paylaşılan verilere göre "Rus Ordusu şimdi Ukrayna'nın neresinde?" ifadesi 4. sırada yer alırken, "Zelenski nerede?" ifadesi 5. sırada yer aldı.