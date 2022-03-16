Rus devlet kanalında savaş karşıtı pankart açan gazeteciye 30 bin ruble ceza verildi
- Güncelleme:
Rusya'da yayın yapan Kanal 1'de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan gazeteci Marina Ovsyannikov, gözaltına alındıktan 14 saat sonra serbest bırakıldı. Ovsyannikov'a 30 bin ruble (4 bin TL) para cezası verildi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus devlet televizyonu Kanal 1'de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açarak protesto eden gazeteci Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
14 saat sorgulanan ve ifadesinin ardından adliye çıkışından açıklama yapan Ovsyannikov, "Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok zor günler geçirdim. Çünkü 2 gün uykusuz kaldım. 14 saatten fazla sorguda kaldım ve benim yakınlarımla bağlantı kurmama izin vermediler. Hiçbir hukuki destek vermediler. Yorumumu yarın yapacağım bugün dinlenmem gerekiyor" dedi.
Ovsyannikov'un 30 bin ruble (4 bin TL) para cezasına çarptırıldığı ve çalıştığı kanaldan da istifa ettiği aktarıldı.
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Ovsyannikov'un nerede olduğunun bilinmediğini aktarmıştı. Avukatları da genç gazetecinin yerini öğrenmeye çalıştıklarını ama henüz onu bulamadıklarını söylemişti. Avukatlardan Anastasya Kostanova, BBC Rusça'ya yaptığı açıklamada, Ovsyannikov'u telefonla aradığını ancak cevap alamadığını belirterek "Tüm gece onu aradık" demişti. Kostanova, avukatların erişiminin engellenmesinin Ovsyannikov'un ağır bir ceza alacağı endişesi yarattığını ifade etmişti.
Ovsyannikov, önceki günkü canlı yayın öncesinde kaydettiği bir videoda Ukrayna'nın işgalini "suç" olarak nitelemiş ve Kremlin'in propagandasına hizmet etmekten utanç duyduğunu belirtmişti.
Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sürecinde ülkedeki sansür yasalarını da katılaştırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili "yalan haberleri" yayarak Rus ordusunu küçük düşüren kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.
Rus yetkililer sık sık "Rusya'nın düşmanlarının ülkede huzursuzluk yaratmak için yanlış bilgileri yaydığını" öne sürüyor. Yasaklara rağmen ülkenin birçok yerinde sokağa çıkmaya devam eden binlerce savaş karşıtı gözaltına alındı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022