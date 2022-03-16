Rus devlet kanalında savaş karşıtı pankart açan gazeteciye 30 bin ruble ceza verildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus devlet televizyonu Kanal 1'de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açarak protesto eden gazeteci Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"YAKINLARIMLA BAĞLANTI KURMAMA İZİN VERMEDİLER"

14 saat sorgulanan ve ifadesinin ardından adliye çıkışından açıklama yapan Ovsyannikov, "Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok zor günler geçirdim. Çünkü 2 gün uykusuz kaldım. 14 saatten fazla sorguda kaldım ve benim yakınlarımla bağlantı kurmama izin vermediler. Hiçbir hukuki destek vermediler. Yorumumu yarın yapacağım bugün dinlenmem gerekiyor" dedi.

4 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ovsyannikov'un 30 bin ruble (4 bin TL) para cezasına çarptırıldığı ve çalıştığı kanaldan da istifa ettiği aktarıldı.

AVUKATLAR YERİNİ BULAMAMIŞTI

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Ovsyannikov'un nerede olduğunun bilinmediğini aktarmıştı. Avukatları da genç gazetecinin yerini öğrenmeye çalıştıklarını ama henüz onu bulamadıklarını söylemişti. Avukatlardan Anastasya Kostanova, BBC Rusça'ya yaptığı açıklamada, Ovsyannikov'u telefonla aradığını ancak cevap alamadığını belirterek "Tüm gece onu aradık" demişti. Kostanova, avukatların erişiminin engellenmesinin Ovsyannikov'un ağır bir ceza alacağı endişesi yarattığını ifade etmişti.

UKRAYNA'NIN İŞGALİ İÇİN "SUÇ" DEMİŞTİ

Ovsyannikov, önceki günkü canlı yayın öncesinde kaydettiği bir videoda Ukrayna'nın işgalini "suç" olarak nitelemiş ve Kremlin'in propagandasına hizmet etmekten utanç duyduğunu belirtmişti.

RUSYA, SAVAŞ KARŞITLARI İÇİN HAPİS CEZASI YASASI ÇIKARDI

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sürecinde ülkedeki sansür yasalarını da katılaştırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili "yalan haberleri" yayarak Rus ordusunu küçük düşüren kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Rus yetkililer sık sık "Rusya'nın düşmanlarının ülkede huzursuzluk yaratmak için yanlış bilgileri yaydığını" öne sürüyor. Yasaklara rağmen ülkenin birçok yerinde sokağa çıkmaya devam eden binlerce savaş karşıtı gözaltına alındı.