Haberler

Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus basını, Devlet Başkanı Putin'in Azerbaycan'da hazırlanan darbe girişimini İlham Aliyev'e bildirdiğini ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Ramiz Mekhtiyev'in tutuklandığını iddia etti. Mekhtiyev'in Rus füzelerinin isabet etmesi sonucu düşen ve 29 yolcunun hayatını kaybettiği Azerbaycan yolcu uçağının ardından Aliyev ve Putin arasındaki gerginliği fırsata çevirmeye çalıştığı öğrenildi.

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Novaya dünya çapında ses getirecek bir iddiayı gündeme getirdi. Söz konusu haberde Azerbaycan'da yapılacak darbe girişiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devreye girmesiyle son anda önlendiği iddia edildi.

UÇAĞIN VURULMASI İKİ LİDER ARASINDA GERGİNLİK YARATTI

Haberde yer verilen bilgilere göre, aralık ayında Rus füzelerinin isabet etmesi sonucu düşen ve 29 yolcunun hayatını kaybettiği Azerbaycan yolcu uçağının ardından Aliyev ve Putin arasında yaşanan gerginlik, Azerbaycan'da darbe girişiminde bulunmak isteyen üst düzey yetkililerin Rusya ile temas kurmasına neden oldu.

MEKHTİYEV'DEN ALİYEV'İ DEVİRME PLANI

İddialara göre Mekhtiyev, Moskova ile Bakü arasındaki gerilimi fırsat bilerek eski bağlantıları aracılığıyla Rus yetkililere darbe planını bildirdi ve Rusya'nın desteğini talep etti. Mekhtiyev'in planına göre, yönetimi ele geçirip geçiş dönemini yönetecek geçici bir organ kuracak ve bunun başında kendisi bulunacaktı.

VATANA İHANET SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Euronews'te yer verilen bilgilere göre, birkaç gün içinde Mekhtiyev tutuklandı ve iktidarı ele geçirme komplo ve vatana ihanet suçlamalarıyla yargılanmak üzere soruşturma başlatıldı. Azerbaycan haber ajansı Minval, Mekhtiyev'in Cumhurbaşkanlığı İdaresi'ndeki görevinden alındığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Moskova ile Bakü arasındaki ilişkiler, geçen yıl aralık ayında Rus hava savunmasının Azerbaycan yolcu uçağını vurması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle gerilmişti. Putin söz konusu olayın sorumluluğunu üstlenmişti. İlişkiler, haziran sonunda Yekaterinburg'daki koordineli Rus polis operasyonlarında iki Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybetmesiyle daha da bozulmuştu. Duşanbe'deki görüşmenin ardından ise Aliyev, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "başarıyla geliştiğini" ifade etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin

Hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Fatih Ürek'ten endişelendiren haber: Beyin sapında hasar iddiası

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten kötü haber
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu McCowan'a imza attırdı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Milli yıldız 7 aylığına imza attı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.