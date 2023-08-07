Rus basını dünyanın umutla beklediği haberi böyle duyurdu: Erdoğan savaşı bitirmek için bir kez daha devrede

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de patlak veren savaş devam ederken Türkiye'nin bu iki ülke arasında barış ortamının sağlanması için yoğun çabası var. Son olarak Rus basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşı bitirmek için yeniden devreye girdiğini belirterek "Sayın Erdoğan, savaşta kazanan ve barış sürecinde kaybeden olmayacağı tezini yineleyerek, anlaşmazlığın çözümünde arabuluculuk teklif edecek" ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor. Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlaması ve çatışmanın Karadeniz'e de sıçramasının ardından tansiyon zirve yaptı. Rusya'dan gelen Haber ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

ERDOĞAN YENİDEN DEVREYE GİRİYOR

Habere göre; 2022'in Şubat ayında başlayan savaşta iki taraf ile de görüşebilen tek lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha barış için devreye girecek ve Vladimir Putin ile bu ay yapılması planlanan görüşmelerde Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını teklif edecek.

O TEZE VURGU YAPILDI

Söz konusu haberde "Sayın Erdoğan, savaşta kazanan ve barış sürecinde kaybeden olmayacağı tezini yineleyerek, anlaşmazlığın çözümünde arabuluculuk teklif edecek" ifadelerine yer verildi.

PUTİN, "DİKKATLE İNCELİYORUZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde St. Petersburg'da Afrika zirvesine ev sahipliği yapan Putin barış anlaşması için net ifadeler kullanmıştı. Putin, Afrikalı liderlere Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik barış önerilerine saygı duyduğunu ve dikkatle incelediğini söylemişti.

RUSYA'NIN 2 ŞARTI VAR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus devlet televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Rus bakan, müzakerelerin başarılı olması için Batı'nın kabul etmesi gereken 2 şartı açıklamış, Lavrov, Batı'nın Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alması gerektiğini söylemişti. Lavrov, ikinci olarak, Batı'nın Moskova'ya tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bazı ciddi yaklaşımlar önermesi gerektiğinin altını çizmişti. Rus bakan, 'Bize bu saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşılırsa, her zaman olduğu gibi biz de öyle yaklaşacağız' ifadesini kullanmıştı.