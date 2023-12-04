Rus askerleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan Ukrayna askerlerini acımasızca infaz etti. Yayınlanan tüyler ürpertici görüntülerde, teslim olan askerlere rağmen Ruslar, silahsız Ukraynalıları öldürdü. Video, Ukrayna başsavcılığı tarafından savaş suçlarına ilişkin soruşturuluyor. Ukraynalı yetkili, askerlerin cephaneleri bittiği için teslim olduklarını belirtti ve Rusların baskın sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

Rus askerleri, cephanelikleri bittiği için teslim olan Ukraynalı askerleri infaz etti

Rus askerleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan Ukrayna askerlerini ateş ederek infaz etti. Yayınlanan görüntülerde, Ukrayna askerleriRus askerlerinin çembere aldığı mevzilerden ellerini havaya kaldırıp teslim oluyor. Fakat Rus askerleri, teslim olan Ukraynalı askerleri infaz ediyor.

Tüyler ürpertici videoda silahsız bir Ukraynalı askerin elleri başının üstünde bir siperden çıktığı görülüyor.

Ukraynalı asker Rus askerlerinin talimatına uyup yere yatıyor.

45'inci zırhlı tabura ait başka bir asker de elleri havada mevziden çıkıyor. Rus askerleri mevziden çıkan askeri yayılım ateşine tutup öldürüyor.

Rus askerlerini talimatı ile yerde yatan asker ne olduğunu anlamak için yerden kalkmaya çalıştığı sırada Rus askerleri tarafından öldürdü.

Ukraynalı yetkili Vitaliy Barabash, "Cephaneleri bittiği için teslim oldular" dedi.

"Bildiğim kadarıyla kısa bir süre sonra adamlarımız bu mevzilere baskın düzenledi ve orada bulunan tüm [Rus askerleri] öldürüldü."

Video, Ukrayna başsavcılığı tarafından savaş suçlarına ilişkin delil bulmak amacıyla soruşturma altında.