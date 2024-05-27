Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz

2022'den beri Ukrayna ile savaş içinde olan Rusya'nın önde gelen isimlerinden Tümgeneral Nikolay Plotnikov, Rus devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

"PUTİN BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİ İŞGAL ETMELİ"

Plotnikov, Putin'in "Lenin ve Stalin'in tarihi hatalarını" düzeltmesi gerektiğini söyleyerek bazı Avrupa ülkelerini işgal etmesi gerektiğini söyledi. Plotnikov, bazı Avrupa ülkelerindeki şehirlerin Rusya ile bağlantısı olduğunu söylerken, bu ülkeleri de sıraladı.

3 ŞEHRİ SIRALADI

Rus yetkili, Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'nın işgal edilmesi ve Rus topraklarına katılması gerektiğini söyledi. Baltık bölgesinde yer alan bu ülkeler aynı zamanda NATO üyesi olarak da öne çıkıyor.

"SONUÇLARINA KATLANIRLAR"

Ordudaki görevinin yanı sıra siyasal uzman ve akademisyen olarak da çalışan Plotnikov, devlet televizyonunda konuştu. Plotnikov, "Bu ülkelerdeki insanların Ukrayna'yı desteklemeyi bırakmaları gerek yoksa sonuçlarına katlanırlar" dedi. Eğer Rusya, bu ülkelere saldırırsa NATO'nun 5'inci maddesi uyarınca diğer NATO ülkelerinin Rusya'ya misilleme yapma seçeneği bulunuyor.