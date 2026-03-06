Haberler

Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

Güncelleme:
Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 7. gününe girerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde çatışmaların birkaç hafta daha sürebileceğini söyledi. ABD'nin mevcut askeri operasyonlarının öncelikli olarak İran'ın füze kapasitesini hedef aldığı belirten Rubio asıl amacın İran'da rejim değişikliği olmadığını belirtti.

  • ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la devam eden çatışmaların birkaç hafta daha sürebileceğini söyledi.
  • ABD'nin öncelikli hedefi İran'ın füze altyapısını zayıflatmak.
  • ABD'nin resmi politikası İran'da rejim değişikliği değil.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde, İran'la devam eden çatışmaların birkaç hafta daha sürebileceğini söylediği öne sürüldü. Habere göre görüşmelerde Washington'un mevcut askeri hedefleri ve İran politikasına ilişkin önemli mesajlar verildi.

HEDEF FÜZE ALTYAPISINI YOK ETMEK

ABD merkezli haber sitesi Axios'un aktardığına göre Rubio, görüşmelerde ABD'nin şu anda öncelikli hedefinin İran'ın füze altyapısını zayıflatmak olduğunu belirtti.

Rubio'nun Arap mevkidaşlarına, operasyonların özellikle füze rampaları, füze stokları ve üretim tesislerini hedef aldığını söylediği ifade edildi.

"RESMİ HEDEF REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"

Haberde Rubio'nun ABD'nin resmi politikasının rejim değişikliği olmadığını dile getirdiği de aktarıldı. Ancak Washington yönetiminin İran'da mevcut yönetim yerine farklı bir liderlik görmek istediğini açık şekilde ifade ettiği belirtildi.

