Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde, İran'la devam eden çatışmaların birkaç hafta daha sürebileceğini söylediği öne sürüldü. Habere göre görüşmelerde Washington'un mevcut askeri hedefleri ve İran politikasına ilişkin önemli mesajlar verildi.

HEDEF FÜZE ALTYAPISINI YOK ETMEK

ABD merkezli haber sitesi Axios'un aktardığına göre Rubio, görüşmelerde ABD'nin şu anda öncelikli hedefinin İran'ın füze altyapısını zayıflatmak olduğunu belirtti.

Rubio'nun Arap mevkidaşlarına, operasyonların özellikle füze rampaları, füze stokları ve üretim tesislerini hedef aldığını söylediği ifade edildi.

"RESMİ HEDEF REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"

Haberde Rubio'nun ABD'nin resmi politikasının rejim değişikliği olmadığını dile getirdiği de aktarıldı. Ancak Washington yönetiminin İran'da mevcut yönetim yerine farklı bir liderlik görmek istediğini açık şekilde ifade ettiği belirtildi.