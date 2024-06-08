"Ruanda'dan Türkiye'ye göçmen geliyor" haberlerine İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

Türkiye ile Doğu Afrika ülkesi Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşmasının onaylanıp, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından sosyal medyada, Ruanda'dan Türkiye'ye göçmen gönderileceği iddiası ortaya atıldı. Bu iddialara dayanak olarak ise Ruanda'dan ile Türkiye'ye geldiği iddia edilen uçağın içindeki görüntüler gösterildi.

BİR UÇAK DOLUSU ERKEĞİN FOTOĞRAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından "Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, bahse konu görüntülerin Türkiye ile Ruanda arasında yapılan turizm işbirliğiyle herhangi bir ilgisi bulunmadığı ifade edildi.

"FOTOĞRAF 20108 YILINDA KAÇAK GÖÇMENLERİN GÖNDERİLMESİNE AİT"

DMM tarafından yapılan açıklamada, "İddia edilenin aksine ilgili fotoğrafın, 2018 yılında Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmenin ülkelerine gönderilmesi sırasında çekildiği tespit edilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, 'Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek' iddiası doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dijital mecralarda üretilen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE- RUANDA ANLAŞMASI NEDİR?

Türkiye ile Ruanda arasında 5 yıl önce imzalanan turizm işbirliği anlaşması, 29 Mayıs 2024 günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın amacı ise "Taraflar eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğini artıracak, geliştirecek ve teşvik edeceklerdir." Anlaşmanın amacı ise "Taraflar eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğini artıracak, geliştirecek ve teşvik edeceklerdir." ifadeleriyle özetleniyor.

Anlaşmadaki bazı maddeler ise "Turizm sektöründeki yatırım ve girişimlerin teşviki amaçlı faaliyetler geliştirilecek. Taraflar ülkelerindeki potansiyel yatırımcıları her iki ülkedeki turizm yatırım olanakları konusunda bilgilendirecek. Turizm pazarlaması konusunda işbirliği yapılacak. Turizmle ilgili değişim programları desteklenecek. Turizm alanında bilgi ve veri paylaşımı yapılacak. Hükümlerin uygulanması için bir turizm karma komisyonu kurulacak." şeklinde sıralanıyor.