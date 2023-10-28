Rotterdam'da Filistin'e Destek Gösterisi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, Hollanda hükümetinin geçici Başbakanı Mark Rutte'ye tepki gösterdi.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki tren garı önünde toplanan bir grup, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan eylemciler, Hollanda hükümetinin geçici Başbakanı Mark Rutte'ye de İsrail'e destek verdiği için tepki gösterdi.

"Filistin için adalet, Uluslararası Ceza Mahkemesi nerede" yazılı pankart taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı" ve "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" sloganları attı.

Filistin bayraklarını taşıyan göstericiler, "Bu bir soykırım, savaş değil", "Gazze için ayağa kalkmak için Müslüman olman gerekmez, insan olman yeterli" ve "Apartheid İsrail'i durdur" yazılı dövizler taşıdı.

Tren garı önüne lambalarla "Özgür Gazze" yazıldı ve renkli mumlarla Filistin bayrağı sembolize edildi.

Göstericiler, yapılan duaların ardından dağıldı.