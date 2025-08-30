Rona Doğan Sural: Gazze'de savaşı durduracak en önemli isim Trump

Haberler.com Vaşington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'deki son gelişmeleri Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi. Sural, Minnesota eyaletinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda iki çocuğun yaşamını yitirdiğini, olayın ülkede büyük yankı uyandırdığını söyledi. Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırılırken, faillerin yakalanması için federal düzeyde soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

2025'İN İLK 7 AYINDA 268 SALDIRI

ABD'de silahlı şiddetin giderek tırmandığını belirten Sural, 2025'in ilk yedi ayında toplam 268 saldırı yaşandığını ifade etti. Bu rakamın toplumda güvenlik endişelerini artırdığına dikkat çeken Sural, özellikle dini mekânlar ve kamusal alanlara yönelik saldırıların ülke gündemini derinden sarstığını kaydetti.

GAZZE ZİRVESİ'NDEN SONUÇ ÇIKMADI

Sural, Beyaz Saray'da düzenlenen "Gazze Zirvesi"nin de beklentileri karşılamadığını dile getirdi. Zirveden somut bir karar çıkmadığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya herhangi bir yaptırımın gündeme gelmediğini belirten Sural, "İsrail'in savaşını durdurabilecek en önemli isim Donald Trump'tır" ifadelerini kullandı. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın, FED Yönetim Kurulu üyelerini görevden alma yetkisine sahip olmadığına da dikkat çekti.