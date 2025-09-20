Rona Doğan Sural: ABD'de muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün ölümü büyük bir şok etkisi yarattı

AMERİKA'DA CHARLIE KIRK'ÜN ÖLÜMÜ ŞOK ETKİSİ YARATTI

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, programda Amerika gündemini değerlendirdi. Sural, muhafazakâr aktivist Charlie Kirk'ün ölümü sonrası ülkede büyük bir şok yaşandığını aktararak, "Savcılar suikastçi için idam cezası talep etti" dedi. Ayrıca İngiltere'de Donald Trump'ın krallara yakışır bir şekilde karşılandığını belirtti.

TRUMP VE DÜNYA SİYASETİNDE KRİTİK GELİŞMELER

Rusya-Ukrayna savaşının bitmesine dair Trump'ın da artık ümidini yitirdiğini ifade eden Sural, eski ABD Başkanı'nın Gazze'de Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini söylediğini paylaştı. Trump'ın ayrıca Afganistan'daki bir askeri üssün yeniden ele geçirilmesini istediğini de aktardı. Sural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde BM Genel Kurulu için New York'a geleceğini, ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes oylamasının ABD vetosu ile sonuçlandığını da hatırlattı.