Rona Doğan Sural: Beyaz Saray'daki Gazze Zirvesi'nden bir karar çıkmadı, Netanyahu'ya yaptırım yok

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD gündemini değerlendirdi. Minnesota'da kiliseye düzenlenen saldırıda iki çocuğun yaşamını yitirdiğini söyleyen Sural, yalnızca 2025'in ilk yedi ayında 268 saldırı gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca Beyaz Saray'da yapılan Gazze Zirvesi'nde herhangi bir karar alınmadığını, Netanyahu'ya yaptırımın gündemde olmadığını ifade etti.

"MİNNESOTA'DAKİ SALDIRIDA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ"

ABD'de güvenlik sorunlarının giderek arttığını belirten Rona Doğan Sural, minnesota'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda iki çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yalnızca 2025'in ilk yedi ayında 268 saldırının gerçekleştiğini söyleyen Sural, bu durumun Amerikan kamuoyunda büyük bir endişe yarattığını vurguladı.

"GAZZE ZİRVESİ'NDEN BİR KARAR ÇIKMADI"

Sural, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Gazze Zirvesi'nin sonuçsuz kaldığını ifade etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya herhangi bir yaptırımın gündemde olmadığını söyleyen Sural, zirvenin bölgedeki tansiyonu düşürmeye yetmediğini belirtti.

"İSRAİL'İN SAVAŞINI DURDURACAK EN ÖNEMLİ İSİM TRUMP'TIR"

ABD'nin iç siyaseti ve dış politikasıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Sural, İsrail'in savaşını durdurabilecek en önemli ismin Trump olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Trump'ın FED Yönetim Kurulu Üyesi'ni görevden alma yetkisinin bulunmadığını hatırlatarak ABD siyasetindeki tartışmalara da dikkat çekti.