Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu İstifa Etti

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, öz geçmişindeki gerçeği yansıtmayan eğitim bilgileri sebebiyle istifa etti. Mosteanu, ulusal güvenliğin önemine vurgu yaparak, bu tür tartışmaların dikkat dağıtmasını istemediğini belirtti.

ROMANYA Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, öz geçmişindeki gerçeği yansıtmayan eğitim bilgilerinin ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, ülke basınındaki öz geçmişinde yer alan mezuniyet tarihi ve üniversite bilgisinin gerçeği yansıtmadığı haberlerinin ardından istifa etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mosteanu, "Savunma Bakanı görevimden istifa ettim. Bu kararı, Romanya ordusuna olan saygım ve bağlılığımla alıyorum" ifadelerini kullandı.

Romanya ve Avrupa'nın, Rusya'nın saldırısı altında olduğunu söyleyen Mosteanu, "Ulusal güvenliğimiz ne pahasına olursa olsun savunulmalıdır. Eğitimim ve yıllar önce yaptığım hatalarla ilgili tartışmaların, şu anda ülkeyi yönetenlerin zorlu görevlerinden dikkatlerini dağıtmasını istemiyorum" açıklamasında bulundu.

Savunma Bakanlığı'nın geçici olarak Ekonomi Bakanı Radu Miruta tarafından yürütüleceği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
