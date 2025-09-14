Romanya, Rus Dronu İhlaline Karşı Savaş Uçakları Havalandırdı

(ANKARA) - Rus dronlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin üzerine bu kez Romanya, Ukrayna sınırına yakın hava sahasında bir dron ihlali olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Bunun üzerine Romanya, F-16 ve Eurofighter'ları havalandırdı.

Romanya Ulusal Savunma Bakanlığı, sınır komşusu Ukrayna'ya düzenlenen Rus saldırısı sırasında bir dronun ülke hava sahasını ihlal etmesinin ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını açıkladı. Romanya'nın dün attığı adım, Polonya'nın doğudaki Lublin şehrinde bir havaalanını kapatıp uçakları dron saldırısı tehdidine karşı konuşlandırmasının hemen ardından yaşandı.

Bakanlık, dün akşam hava sahalarında dron ihlalini tespit ettiklerini ve iki F-16 savaş uçağı ile Almanya'nın Romanya'daki hava devriye görevlerinin parçası olan iki Eurofighter'ı havalandırdıklarını açıkladı; vatandaşlara da sığınaklara gitmeleri uyarısında bulundu.

Bakanlık, uçakların, dronu Romanya'nın Chilia Veche köyü yakınlarında "radardan kaybolana kadar" takip ettiğini belirtti.

Romanya Ulusal Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, F-16 pilotlarının dronu düşürmek üzere yaklaşmasına rağmen dronun ülke hava sahasını terk ettiğini söyleyerek, sınır yakınındaki bölgede potansiyel dron parçalarını aramak için helikopterlerin devriye yapacağını ekledi. Mosteanu, "Ancak şu anki tüm bilgiler, dronun hava sahasını terk ederek, Ukrayna'ya geçtiğini gösteriyor" dedi.

Zelensky: "Bu, Rusya'nın savaşını açıkça genişletmesidir"

Kiev ise Moskova'yı "savaşı bölgede genişletmekle" suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, verilere göre dronun Romanya topraklarına yaklaşık 10 kilometre sızdığını ve NATO hava sahasında yaklaşık 50 dakika boyunca faaliyet gösterdiğini söyledi.

Zelenskiy, Rus ordusunun dronlarının nereye yönlendiğini ve ne kadar süre havada kalabileceğini tam olarak bildiğini iddia ederek, "Bu, Rusya'nın savaşını açıkça genişletmesidir ve onlar tam olarak böyle hareket ediyor" dedi. Zelensky ayrıca, "Rusya'ya karşı yaptırımlar gerekiyor. Rusya ile ticarete yönelik vergiler gerekiyor. Kolektif savunma gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İsveç'ten kınama

İsveç de Romanya'daki dron ihlalini kınadı. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ihlalin "NATO hava sahasının bir başka kabul edilemez ihlali" olduğunu belirtti. Stenergard, "İsveç, bir NATO müttefiki ve AB üyesi olarak Romanya ile tam dayanışma içindedir. Her zaman İttifak'ın caydırıcılığı ve savunmasına daha fazla katkı sağlamaya hazırız" dedi.

NATO ülkeleri Polonya'nın hava savunmasını güçlendiriyor

NATO, 12 Eylül Cuma günü, Polonya'nın hava sahasını ihlal eden Rus dronlarını düşürmesinin ardından Avrupa'nın doğu kanadının savunmasını güçlendirme planlarını açıklamıştı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Dron saldırısının Polonya'ya yönelik bir hata olmasını isterdik. Ama öyle olmadı. ve bunu biliyoruz" dedi.

Rusya ise Polonya'yı hedef aldığını reddetti. Ancak Fransa, Almanya ve İsveç dahil olmak üzere birkaç Avrupa ülkesi, buna karşılık olarak Polonya hava sahasının savunmasına desteğini artırdı.

Rubio: "Rusya tarafından kasıtlı bir eylem olup olmadığının henüz kesin değil"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Polonya hava sahasına Rus dronlarının girmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi, ancak bunun Rusya tarafından kasıtlı bir eylem olup olmadığının henüz kesinleşmediğini ifade etti.

Rubio, "Bunun kabul edilemez, talihsiz ve tehlikeli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Bunda şüphe yok: dronlar kasıtlı olarak fırlatıldı. Soru şu: Dronlar özellikle Polonya'ya mı yönlendirildi" dedi.

Rubio, dronların Polonya'ya yönelik olduğu kanıtlanırsa, "Eğer deliller bizi oraya götürürse, bu elbette oldukça tırmandırıcı bir adım olur" ifadelerini kullanarak, "Başka olasılıklar da var, ama sanırım tüm gerçekleri toplamak ve müttefiklerimizle danışmak istiyoruz, sonra spesifik değerlendirmeler yaparız" diye konuştu.

Trump'tan Rusya'ya yaptırım tehdidi

Trump dün tüm NATO ülkeleri aynı adımı atıp Rus petrolü alımını durdurduğu anda Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyledi. Trump, Truth Social platformunda paylaşımında, "Tüm NATO ülkeleri anlaşır ve aynı şeyi yapmaya başlar ve tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol almayı durdurursa, Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım" ifadelerini kullandı.