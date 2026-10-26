Romanya Devlet Başkanı Dan, Sırbistan seçimini kazanan Öğrenciler Listesi'ni kutladı

(ANKARA) - Romanya Devlet Başkanı Nicu?or Dan, Sırbistan'da düzenlenen erken genel seçimleri kazanan Öğrenciler Listesi'ni tebrik ederek, " Romanya, Sırbistan'ın Avrupa yolunu ve istikrarlı, müreffeh bir komşuluğu desteklemek üzere yeni hükümetle çalışmaya hazır. Tuna boyunca topluluklarımız ve köklü dostluğumuzla bağlı olan Romanya ve Sırbistan, daha da güçlü bir ortaklık kurabilir" dedi.

Romanya Devlet Başkanı Nicu?or Dan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan seçimlerinde zafer kazanan Öğrenciler Listesi'ni tebrik etti.

Dan, "Sırbistan halkını, on yıllardır görülen en yüksek katılım oranıyla tarihi bir seçimi kutluyor; Öğrenciler Listesi'ni ise zaferi için tebrik ediyorum. Romanya, Sırbistan'ın Avrupa yolunu ve istikrarlı, müreffeh bir komşuluğu desteklemek üzere yeni hükümetle çalışmaya hazır. Tuna boyunca topluluklarımız ve köklü dostluğumuzla bağlı olan Romanya ve Sırbistan, daha da güçlü bir ortaklık kurabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA