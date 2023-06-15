Romanya'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Romanya'da Sosyal Demokrat Parti (PSD), Ulusal Liberal Parti (PNL) ve Romanya Demokrat Macar Birliğinin (UDMR) dönüşümlü başbakanlık konusunda vardıkları anlaşma gereğince PSD lideri Marcel Ciolacu'nun kurduğu koalisyon hükümeti, meclisten 95'e karşı 290 evet ile güvenoyu aldı.

Hükümetin ilk toplantısından sonra basına konuşan Ciolacu, acilen bir dizi temel gıda ürününde fiyatları düşürme planları olduğunu söyleyerek konuyla ilgili zincir mağazalarla, üreticilerle ve distribütörlerle görüşmek istediğini belirtti.

Geçen yıl yüksek enflasyondan muzdarip tüm vatandaşlar için ilk görevlerinin bu olduğunu belirten Ciolacu, enflasyonu mümkün olan en hızlı şekilde tek haneye indirmek istediklerini vurguladı.

Bir önceki Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca, koalisyon partilerinin rotasyon protokolü gereğince 12 Haziran'da başbakanlık görevinden istifa etmişti.