Haberler

Romanya'da apartmana Rus İHA'sı düştü: 2 yaralı

Romanya'da apartmana Rus İHA'sı düştü: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'nın Galati kentinde Rusya'ya ait bir insansız hava aracının apartmana düşmesi sonucu yangın çıktı, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından Rus büyükelçi bakanlığa çağrıldı.

ROMANYA'nın Galati kentinde, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) bir apartmana düşmesi sonucu meydana gelen yangında 2 kişi yaralandı.

Romanya Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki sivil ve altyapı hedeflerine yönelik saldırıları sırasında bir İHA'nın Romanya hava sahasına girdiğini duyurdu. Radarla takip edilen patlayıcı yüklü İHA'nın, ülkenin doğusundaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına düştüğü bildirildi. Çarpmanın etkisiyle binada yangın çıkarken, hafif yaralanan 2 kişinin tedavi altına alındığı, binadaki diğer sakinlerin ise tahliye edildiği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı, İHA'nın hava sahasına girmesinin ardından alarm durumuna geçildiğini kaydetti. Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağının ve bir IAR 330 SOCAT helikopterinin havalandırıldığı, pilotlara uçuş boyunca hedefleri vurma yetkisi verildiği belirtildi. Ayrıca, bölgedeki Tulcea, Galati ve Braila kentlerinde halkı uyarmak amacıyla acil durum mesajları yayınlandığı ifade edildi.

RUS BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, olayı Rusya'nın 'ciddi ve sorumsuz bir adımı' ile uluslararası hukukun ve Romanya hava sahasının ağır bir ihlali olarak nitelendirdi. İHA'nın Rusya'ya ait olduğunun Savunma Bakanlığı tarafından kesin olarak doğrulandığını belirten Toiu, Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi. Toiu, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı müttefiklerin bilgilendirildiğini ifade ederek, Romanya'ya İHA savar sistemlerinin sevkiyatının hızlandırılmasını talep ettiklerini aktardı.

Olayın ardından Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın, Yüksek Ulusal Savunma Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Toiu ayrıca, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketleri konusunda Avrupa düzeyinde adımlar atılacağını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak

Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun'a büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler

1 saliseye tam 10 milyon dolar

Yediği cezayı duyunca aklı durdu! Dakikalarca hesap yaptı

Yediği cezayı duyunca aklı durdu! Dakikalarca hesap yaptı
Burdur'da 3 yaşındaki çocuk çamaşır suyu içti

Aileler dikkat! 3 yaşındaki çocuk evde bulunan çamaşır suyunu içti
Bakan Ersoy: Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız

Bakan Ersoy:Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız