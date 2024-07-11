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Romanya'da ayının 122 metrelik uçurumdan attığı 19 yaşındaki kız, hayatını kaybetti

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Romanya'nın Brasov şehri yakınlarındaki Bucegi dağlarında yürüyüş yapan 19 yaşındaki genç bir kadın, ayı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Ayı, genç kadını 122 metrelik bir uçurumdan aşağı attı. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, genç kadının cesedi etrafında dolanan ayıyı öldürdü. Bu trajik olayın ardından Romanya Başbakanı, ayı saldırılarını önlemek için olağanüstü bir parlamento oturumu düzenlemeye çağırdı.

Romanya'nın ortasında, Brasov şehri yakınlarındaki Bucegi dağlarında yürüyüş yapan 19 yaşındaki bir genç kız, ayı tarafından saldırıya uğradı. Ayının 122 metrelik bir uçurumdan attığı genç kadın hayatını kaybetti.

AYI GENÇ KIZI ÖNCE SÜRÜKLEDİ SONRA UÇURUMDAN ATTI

Olayla ilgili olarak, genç kızın erkek arkadaşı, ayının önce genç kızın ayağını yakaladığını vesürükleyerek uçurumdan attığını anlattı. Yerel yetkililer, korku içinde olan Maria'nın ayı saldırısı sırasında ilk yardım ekiplerini arayarak yardım çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, ayıyı genç kızın cesedi etrafında dolanırken buldu. Ekipler, cesede ulaşmak için ayıyı öldürdü.

Saldırıya şahit olan ve kendisi zarar görmeyen genç kızın erkek arkadaşı, "Ayı aniden ortaya çıktı. Ayıyı korkutmaya çalıştım, ama talihsizlik oldu. Keşke ben olsaydım" dedi.

Kurtarma ekiplerine göre, ayı genç kadını yolda saldırdı, ormanlık alana sürükledi ve burada bir uçurumdan attı.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Doğa uzmanları, ayının saldırısının nedenlerini incelemeye devam ediyor. Bazı uzmanlar, genç kızın ayının saldırısından kaçmaya çalışırken uçuruma düşmüş olabileceğini öne sürüyor.

Bu trajedi sonrasında Romanya Başbakanı, ayı saldırılarını önlemek için olağanüstü bir parlamento oturumu düzenlemeye çağırdı. Romanya, Rusya dışında Avrupa'nın en büyük boz ayısı popülasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (2)

Erkan Arslan:

122metremi? insan Ucaga Binmeden Baska Bir ülkeye Ucar

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HABERCİ:

ölmezse şaşardım zaten

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