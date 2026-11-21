Resmi Somali ziyaretinde Orgeneral Bayraktaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Mohamud kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Somali'de Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud tarafından kabul edildi. TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Mohamud tarafından kabul edildiği bildirildi.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud ile bir araya geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, resmi ziyaret kapsamında Somali'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud tarafından kabul edildiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı