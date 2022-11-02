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Resmen mucize! Bu bebeğin nasıl doğduğunu öğrenince inanamayacaksınız

Dünya Haberleri

Hindistan'da yaşayan Shafiya adlı kadın, biri motosikletin arkasında kasksız şekilde ilerlediği sırada düşmesi nedeniyle ağır yaralandı. O sıralar hamile olan kadın, aldığı yaralar nedeniyle yoğun bakıma girdi. Tam 7 ay boyunca hiçbir hayata belirtisi vermeyen kadının bebeğinin sağlıklı şekilde doğması herkesi büyük sevince boğdu.

Hindistan'da bir mucize gerçekleşti. Kuzey Hindistan'ın eyaletinde yaşayan hamile Shafiya, 7 ay önce bir motosikletin arkasında kasksız şekilde ilerlediği sırada motosikletten düştü ve ağır şekilde yaralandı. Başından ciddi şekilde darbe alan kadın, olayın ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Resmen mucize! Bu bebeğin nasıl doğduğunu öğrenince inanamayacaksınız

KOMADAN ÇIKAMADI

Doktorların 7 aylık sürede yaptığı tüm müdahalelere rağmen Shafiya komadan çıkmayı başaramadı. Fakat doktorlar, anne karnındaki bebeğin beslenebilmesi adına kadının gıda takviyelerini düzenli olarak takip etti. Doktorların çabası da başarılı şekilde sonuç verdi.

Resmen mucize! Bu bebeğin nasıl doğduğunu öğrenince inanamayacaksınız

7 AY SONRA DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI

Doktorların yaptığı kontrollerden sonra dünyaya gelmeye hazır olduğu belirlenen bebek, gerçekleştirilen operasyonun ardından anne karnından alındı. Annesinin durumu nedeniyle bebeğin doğumu buruk kalsa da yaşanan mucize herkesi sevince boğdu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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