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Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için 3 gündür düzenlenen törenler bugün sona eriyor. Cenazesi doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek Reisi, ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak.

Doğu Azerbaycan eyaletinde 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki üst düzey yetkililerle hayatını kaybeden Reisi için Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Bircend'de düzenlenen veda törenleri bugün Meşhed kentinde sona erecek.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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