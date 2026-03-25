Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı

Arjantin'de rayların üzerinde duran 3 yaşındaki bir çocuk, hızla gelen yük treninin altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Olay yerinde devriye gezen polis memuru Pablo Luna, çocuğu son saniyede kurtararak büyük bir faciayı önledi. Olayın ardından yetkililer, polis memurunun cesaretini övgüyle karşıladı.

Arjantin'de yaşanan olay, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Rayların üzerinde tek başına duran 3 yaşındaki bir çocuk, hızla yaklaşan yük treninin altında kalmak üzereyken, kahraman bir polis memurunun saniyelerle yarışan müdahalesi sayesinde ölümden döndü.

O anlar trenin makinist kabininden kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde, taş yüklü 29 vagonluk dev yük treninin raylarda hareketsiz şekilde duran küçük çocuğa doğru hızla ilerlediği görülüyor.

Kırmızı tişört giyen çocuğun, makinistin defalarca korna çalmasına rağmen adeta korkudan donup kaldığı fark ediliyor. Tehlikenin boyutu her geçen saniye artarken, olay yerinde devriye gezen polis memuru Pablo Luna'nın dikkati olası bir faciayı önledi.

Durumu fark eder etmez motosikletinden inen Luna, hiç tereddüt etmeden raylara doğru koşmaya başladı. Dev lokomotifin çocuğa çarpmasına yalnızca saniyeler kala yetişen polis, küçük çocuğu kolundan kavrayarak raylardan uzaklaştırdı.

Görüntülerde, Luna'nın trenle adeta yarıştığı ve son anda çocuğu güvenli alana çektiği anlar nefesleri kesti. Olayı izleyenler, bu anları "mucizevi bir kurtuluş" olarak nitelendirdi.

Olayın ardından yetkililer, polis memurunun cesaretini övgüyle karşıladı. Córdoba Valisi Martín Llaryora yaptığı açıklamada,

"Kendi hayatını riske atarak başkasını kurtarmak… Polislerimiz her gün bunu yapıyor ve bugün bu anlar kameraya yansıdı," dedi.

Llaryora ayrıca, bu tür kahramanlık örneklerinin her gün yaşandığını belirterek, polis teşkilatının insanlık ve profesyonellik açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Olayın ardından yapılan araştırmada, çocuğun sabah saatlerinde evden fark edilmeden uzaklaştığı ortaya çıktı. 24 yaşındaki anne, oğlunun kaybolduğunu fark etmeden önce küçük çocuğun raylara kadar ulaştığı öğrenildi.

Yetkililer, polis memurunun hızlı müdahalesi olmasaydı olayın büyük bir faciaya dönüşebileceğini ifade etti.

Bu olay, dünya genelinde tren kazalarına yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdi. Nitekim kısa süre önce Bangladeş'te meydana gelen bir kazada, trenin hemzemin geçitte bir otobüse çarpması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar, özellikle çocukların bulunduğu bölgelerde demiryolu güvenliğinin artırılması gerektiğini vurgularken, ailelerin de daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Abdullah Teymur
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

