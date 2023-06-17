Rastgele bir tarlada bulunan Boeing 737 uçağın nasıl oraya geldiğini kimse bilmiyor

Bali'deki bir tarlada terk edilmiş bir Boeing 737 uçağı, nasıl oraya geldiği hâlâ gizem olarak kalıyor. Genel inanışa göre, uçağı oraya yerleştiren zengin bir iş insanı, uçağı bir restoran haline getirme planını yeterli sermayesi kalmadığı için tamamlayamamış. Bu uçak, seyahat eden urban maceraperestlerin ilgisini çekerken, uçağa giriş özel mülkiyet olduğu için ücretli ve sınırlıdır.

Bali'de bulunan bir Boeing 737 uçağının gizemi çözülmemiş durumda;devasa uçağın şu an bulunduğu tarlaya nasıl geldiği hâlâ bir muamma.

Uçak, Raya Nusa Dua Selatan Otoyolu'na yakın bir kireçtaşı ocağında, ünlü Pandawa plajına sadece birkaç dakikalık mesafede bulunuyor.

Uçağın nasıl oraya gelidğine dair birçok teori bulunmakta. En yaygın inanış, bir iş insanının uçağı oraya yerleştirdiği ve onu bir restoran yapmayı planladığı ancak yeterli sermayesi kalmadığı için projeyi tamamlamadan uçağı tarlada bıraktığı yönünde. Fakat bu iddia resmi olarak doğrulanmamıştır.

Çalışmayan uçak, seyahatlerinde farklı bir deneyim arayan birçok şehir maceracısının ilgisini çekmiş olsa da, uçağa yaklaşım ne yazık ki engellenmiştir ve sadece belirli bir bakış açısından görülebilir.

İlginç bir şekilde, Bali'de başka bir Boeing 737 daha bulunuyor. Bu uçağın 2007 yılından beri bir Dunkin' Donuts şubesinin yanında olduğuna tahmin ediliyor ve bir zamanlar bir restoran olması planlanmış.

İlk Boeing'i ziyaret etmek isteyenler için, Atlas Obscura'dan Tony Dunnell, "Otoyoldan uçağın görünümü engellendiğinden, gözlerinizi açık tutun, aksi takdirde onu kolayca gözden kaçırabilirsiniz," diye açıklıyor.

Uçağı daha yakından görmek için, yolun biraz daha ilerisinde, uçağın üzerine çıkan bir yol bulunuyor. Ancak uçağın özel mülkiyette olduğunu ve giriş için küçük bir ücret ödenmesi gerekiyor.