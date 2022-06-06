Rafael Nadal, Casper Ruud'u yenerek 14'üncü Fransa Açık zaferini kazandı - Haberler

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Rafael Nadal, Casper Ruud'u yenerek 14'üncü Fransa Açık zaferini kazandı

BBC - Dünya
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Rafael Nadal, Casper Ruud'u yenerek 14'üncü Fransa Açık zaferini kazandı

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Roland Garros finalinde Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenerek bu turnuvadaki 14'üncü zaferini elde etti.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Roland Garros finalinde 8 numaralı seribaşı olan Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenerek bu turnuvadaki 14'üncü zaferini elde etti.

36 yaşındaki tenisçi, rakibi 6-3, 6-3 ve 6-0'lık setlerle geçerken, tek erkekler Grand Slam şampiyonluğu rekorunu da 22'ye çıkardı.

5 numaralı seribaşı Nadal, büyük rakipleri Roger Federer ve Novak Djokovic'in iki şampiyonluk önüne geçmiş oldu.

Geçen yıl yarı finalde Djokovic'e kaybeden Nadal, Paris'te çıktığı 115 maçın 112'sini kazandı.

Fransa Açık'ta toplamda oynadığı 14 finalin sonuncusunu da kazanmış olan Nadal'ın kariyerinde 2 Avustralya Açık, 2 Wimbledon, 4 Amerika Açık ve 14 Fransa Açık şampiyonlukları bulunuyor.

Ocak ayında Avustralya Açık'ı da kazanan Nadal, Fransa Açık zaferiyle birlikte 2010'dan beri ilk kez iki büyük grand slam'i üst üste kazandı. Nadal 2010'da Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ı kazanmıştı.

Nadal, çeyrek finalde Djokovic'i yenerken, yarı finalde Alexander Zverev'i geçmişti.

23 yaşındaki Casper Ruud ise finalde Nadal'a yenilmeden evvel çeyrek finalde Holger Rune'u; yarı finalde de Marin Cilic'i elemişti.

BBC

Roland Garros Rafael Nadal Fransa Casper Dünya Haberler

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