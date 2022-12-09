Putin yine tehdit etti: Bize bunu yapmaya cesaret eden ülkeyi yeryüzünden sileriz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendilerine nükleer silahla saldırmayı göze alan ülkeleri açık şekilde uyardı. Putin, "Buna cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmaz ve yeryüzünden silinir" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin nükleer konusunda sert mesajlar verdi. Putin Rusya'ya nükleer silahlarla saldırmaya cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmayacağını ve yeryüzünden silineceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, söz konusu ülkeleri açık açık uyardı. Putin, "Buna cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmaz ve yeryüzünden silinir" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda, "Meselenin çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak" şeklinde konuştu.
Rus petrolüne tavan fiyat konusunda Putin, "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Putin, Rusya ve ABD istihbarat birimleri arasında temasların da sürdüğünü belirtti. Putin, yeni mahkum takas ihtimali için, "Her şey mümkün" dedi.