Putin yine tehdit etti: Bize bunu yapmaya cesaret eden ülkeyi yeryüzünden sileriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendilerine nükleer silahla saldırmayı göze alan ülkeleri açık şekilde uyardı. Putin, "Buna cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmaz ve yeryüzünden silinir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin nükleer konusunda sert mesajlar verdi. Putin Rusya'ya nükleer silahlarla saldırmaya cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmayacağını ve yeryüzünden silineceğini söyledi.

"BUNA CESARET EDEN ÜLKE YERYÜZÜNDEN SİLİNİR"

Rusya Devlet Başkanı Putin, söz konusu ülkeleri açık açık uyardı. Putin, "Buna cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmaz ve yeryüzünden silinir" dedi.

"MESELENİN ÇÖZÜM SÜRECİ BASİT OLMAYACAK"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda, "Meselenin çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak" şeklinde konuştu.

"PETROLÜMÜZÜ SATTIĞIMIZ FİYAT SEVİYESİNDE ETKİLENMEYECEĞİZ"

Rus petrolüne tavan fiyat konusunda Putin, "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİ MAHKUM TAKAS İHTİMALİ YÜKSEK

Putin, Rusya ve ABD istihbarat birimleri arasında temasların da sürdüğünü belirtti. Putin, yeni mahkum takas ihtimali için, "Her şey mümkün" dedi.